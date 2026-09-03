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Prema programu posete, sa početkom u 11.30 časova predviđen je obilazak preduzeća „Artis 1973“ u Ruskom Selu, naselju u Kikindi.

Predsednik Vučić će zatim u 12.30 časova početi obilazak JP „Adica“ u Adi, a u 13.15 časova obilazak poljoprivrednog gazdinstva Petrović u Čoki.

Za 13.50 časova predviđen je obilazak vinarije „Čoka“ u Čoki, a za 14.30 časova obilazak Udruženja obolelih od multiple skleroze u Novom Kneževcu.

Vučić će, prema programu posete, u 15.15 časova obići i porodicu Kavai u Trešnjevcu u opštini Kanjiža.

Program posete



11.30 Obilazak preduzeća „Artis 1973“ (Rusko selo, Kikinda)



12.30 Obilazak JP „Adica“ (Ada)



13.15 Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Petrović (Čoka)



13.50 Obilazak vinarije „Čoka“ (Čoka)



14.30 Obilazak Udruženja obolelih od multiple skleroze (Novi Kneževac)



15.15 Obilazak porodice Kavai (Trešnjevac, Kanjiža)



