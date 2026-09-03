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Profesor u penziji Dušan Janjić, gostujući na sarajevskoj blokaderskoj N1, komentarišući atomsferu u Srbiji i Republici Srpskoj posle smrti generala Ratka Mladića, izjavio je da nema pomirenja dok Srbija ne promeni svoju politiku!

- Ne zaboravimo da je Zapadna Nemačka bila onaj žižak iz kojeg se zapalio svetski rat i tek kad je promenila odnos prema susedima ona je stvorila novu istočnu politiku i postala demokratska država. U ovim uslovima, videćemo da li je moguće da se rodi takav potencijal - rekao je Janjić.

Na pitanje voditeljke koliko će se još čekati da region krene napred i prestane da bude zarobljen u devedesetim godinama, Janjić je upotrebio izreku čije doslovno značenje predstavlja poziv na ustanak!

- "Svaki svoga ubijte subašu", takvo je doba - kazao je Janjić, a potom prešao na vlast u Srbiji čiju je strukturu doveo u vezu sa kriminalcima i lokalnim političarima:

- Uzmimo sada Srbiju, obratite pažnju na strukturu na vlasti. Ovo je treći ešalon, to je treća liga u odnosu na neke Mrkonjiće, ove, kako se zovu, velike milijardere Miloševićeve. Ovo je treća liga u kojoj su i kriminalci i lokalni političari - izjavio je Janjić.