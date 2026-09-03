Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na najnoviju medijsku predstavu i tekst koji je objavio blokaderski N1 pod naslovom "Reagovanje opozicionih stranaka na prisluškivanje studenata: Vučić je lično naredio špijuniranje, o državnom teroru obavestićemo svet", u potpunosti raskrinkavajući još jedan u nizu izrežiranih napada na sopstvenu državu.

– Sve očekivano. Sve po istoj matrici. Tvrdnje koje deluju smešno i detetu od 7 godina uzimaju se kao apsolutna, dokazana istina. I uvek se na kraju targetira lično Aleksandar Vučić. Onda se to koristi da se "obavesti svet". Onda taj "svet", sazdan od uvek istih ljudi, traži kaznu za Srbiju i više novca za tzv. Studentsku listu. I tako u krug. Evo nam ga novi zvučni top, u nedostatku plana i programa. A posebno je zanimljivo da su uvek, ali UVEK, ciljna publika tzv. Studentske liste - stranci. I nikad naši građani – poručila je Brnabićeva.