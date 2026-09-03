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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na najnoviju medijsku predstavu i tekst koji je objavio blokaderski N1 pod naslovom "Reagovanje opozicionih stranaka na prisluškivanje studenata: Vučić je lično naredio špijuniranje, o državnom teroru obavestićemo svet", u potpunosti raskrinkavajući još jedan u nizu izrežiranih napada na sopstvenu državu.

– Sve očekivano. Sve po istoj matrici. Tvrdnje koje deluju smešno i detetu od 7 godina uzimaju se kao apsolutna, dokazana istina. I uvek se na kraju targetira lično Aleksandar Vučić. Onda se to koristi da se "obavesti svet". Onda taj "svet", sazdan od uvek istih ljudi, traži kaznu za Srbiju i više novca za tzv. Studentsku listu. I tako u krug. Evo nam ga novi zvučni top, u nedostatku plana i programa. A posebno je zanimljivo da su uvek, ali UVEK, ciljna publika tzv. Studentske liste - stranci. I nikad naši građani – poručila je Brnabićeva.

Reakcija predsednice Skupštine dodatno ogoljava činjenicu da je javnost, umesto bilo kakvog političkog programa, vizije ili brige za svakodnevne probleme ljudi, od blokaderskog pokreta ponovo dobila samo jeftin medijski spektakl utemeljen na bezobzirnim fabrikacijama i lažima iz radionice njihovog "tima za narativ". 

Kurir.rs

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