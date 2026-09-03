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- E, neko bi rekao da sam Devica smarač, ali stvar jeste u detaljima. Evo, došlo je i mojih 5 minuta da spremim auto za predstojeću kampanju.

- Nisam fensi kao neki. Nemam te žetone i tu opremu, nego: crevo, sunđer, krpa, mer, i kofa. Krećemo, poručio je ministar Mali pa nastavio:

1/6 Vidi galeriju Siniša Mali pere auto Foto: TikTok Printscreen

- Da pustimo mi vodu, lepo, rekao je našalivši se na snimku sa umetkom predsednika Vučića koji mu poručuje: Samo nastavi tako!

- Nisam skoro prao auto, moram da priznam. Ali kad smo bili mali, brat i ja smo prali kola. Imali smo malo dvorište u našoj zgradi u Cvićevoj ulici. Ali ovo nekako odmara dušu. Evo malo deterdžent i sapunjanje. Nije fensi, ali radi posao...

- Ako smo rekli detaljno, onda mora detaljno. A sada ćemo fajnal tač, malo glancanje. Neko sluša Radio Lolu, a ja ću ovaj novi radio, zove se Lolipop.

- Dobro, ovo je gotovo, nego... Za razliku od nekih, da ne zaboravim i patosnice, našalio se na račun snimka predsednika koji je zaboravio da opere patosnice kad je prao auto na žetone!

- Spremni smo za kampanju, poručio je Mali na svom TikTok nalogu.