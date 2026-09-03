"ZA RAZLIKU OD NEKIH, NEMAM TE ŽETONE" Ministar u izdanju kakvo se retko viđa, bos i u šortsu! Mali uzeo crevo, sunđer, kofu pa trlja i glanca! (VIDEO)
- E, neko bi rekao da sam Devica smarač, ali stvar jeste u detaljima. Evo, došlo je i mojih 5 minuta da spremim auto za predstojeću kampanju.
- Nisam fensi kao neki. Nemam te žetone i tu opremu, nego: crevo, sunđer, krpa, mer, i kofa. Krećemo, poručio je ministar Mali pa nastavio:
- Da pustimo mi vodu, lepo, rekao je našalivši se na snimku sa umetkom predsednika Vučića koji mu poručuje: Samo nastavi tako!
- Nisam skoro prao auto, moram da priznam. Ali kad smo bili mali, brat i ja smo prali kola. Imali smo malo dvorište u našoj zgradi u Cvićevoj ulici. Ali ovo nekako odmara dušu. Evo malo deterdžent i sapunjanje. Nije fensi, ali radi posao...
- Ako smo rekli detaljno, onda mora detaljno. A sada ćemo fajnal tač, malo glancanje. Neko sluša Radio Lolu, a ja ću ovaj novi radio, zove se Lolipop.
- Dobro, ovo je gotovo, nego... Za razliku od nekih, da ne zaboravim i patosnice, našalio se na račun snimka predsednika koji je zaboravio da opere patosnice kad je prao auto na žetone!
- Spremni smo za kampanju, poručio je Mali na svom TikTok nalogu.
Kurir.rs/TikTok