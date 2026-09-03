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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski učestvovala je na 7. Međunarodnoj konferenciji o retkim bolestima, koju organizuje Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije (NORBS). Tom prilikom govorila je o podršci porodicama koje se suočavaju sa retkim bolestima i merama koje država preduzima u oblasti socijalne zaštite.

- Ne postoji naknada za roditeljsku ljubav. Ali postoji obaveza države da te ljude vidi, zaštiti i podrži. Na 7. Međunarodnoj konferenciji o retkim bolestima u organizaciji NORBS-a govorila sam o tome šta još treba da uradimo kako bi socijalna zaštita bila sigurna podrška za sve naše porodice - poručila je ministarka.



- Od 1. oktobra roditelji dece koja su korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć moći će da ostvare status roditelja negovatelja, uz mesečnu naknadu od 65.000 dinara, poreze i doprinose i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje - dodala je.

Ministarka je istakla da se rad na podršci porodicama koje se suočavaju sa retkim bolestima nastavlja, uz poruku da je cilj izgradnja sistema u kojem nijedna takva porodica neće biti prepuštena sama sebi.

- Ne stavljamo tačku. Nastavljamo da gradimo sistem u kojem nijedna porodica koja se suočava sa retkom bolešću neće ostati sama. Korak po korak. Zajedno - zaključila je Đurđević Stamenkovski.