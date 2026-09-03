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Lider stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović izneo je teške optužbe na račun dela opozicije i ljudi okupljenih oko takozvane studentske liste, potvrđujući da iza javne podrške blokaderima traje borba opozicionih stranaka za mesta na toj listi.

- Studentska lista će imati problem što je tu mnogo nečasnih ljudi koji su se sakrili iza te liste, a 15 godina nisu imali nikakav problem da ćute. Ono što nismo dozvoljavali je da neko odlučuje o našoj sudbini da kaže da ćemo biti u parlamentu i da kao noblice sa police potrčimo iz parlamenta zato što je neko zviznuo na nekom Tviter nalogu, što poseban prezir budi u meni. Da vi kao lider političke stranke sedite i razmišljate šta je najpopularnije u tom trenutku, pa potrčite to da radite - poručio je Parandilović.

Odgovarajući na optužbe da pojedini opozicioni poslanici ostankom u Skupštini Srbije daju legitimitet vlasti, Parandilović je direktno prozvao predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića.

- Nismo mi budale koje ulaze u parlament da bi dali privid demokratije naprednjacima, kako pokušavaju neki da nas opišu, recimo Srđan Milivojević. Ja sam ubeđen da bi snaga studentske liste bila daleko jača da je ne podržavaju Bojan Pajtić, Dušan Petrović i Srđan Milivojević. To je moj lični stav. Mislim da im oni smetaju, sa bezrezervnom podrškom u javnosti, a laktanjem da se određeni njihovi članovi nađu na studentskoj listi. Miloš Parandilović ne bi tražio mesto za svoje nevidljive članove kao što radi Demokratska stranka, što je poseban vid političke truleži i devijacije - kazao je Parandilović.

01:38 Miloš Parandilović o studentskoj listi Izvor: Printscreen