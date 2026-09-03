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Pevačica Aleksandra Tadić Cipka doživela je fizički napad u jednom restoranu u Šapcu, nakon čega je usledio još jedan incident, i to u zdravstvenoj ustanovi.

U restoranu „Mali Balkan“ došlo je do sukoba između nje i advokata Vladimira Terzića. Advokat Terzić je u jednom trenutku ošamario pevačicu, nakon čega mu je ona u samoodbrani uzvratila.

Advokat Vladimir Terzić je, inače, jedan od glavnih šabačkih blokadera, blizak Savi Manojloviću, Aleksandru Jovanoviću Ćuti i Zlatku Kokanoviću.

00:21 Advokat blokader ošamario pevačicu Izvor: Kurir

Cipka je nakon incidenta otišla u bolnicu kako bi obavila lekarski pregled, ali tu njene muke nisu završene! U bolnicu su ubrzo stigle supruga i ćerka advokata Terzića i fizički napale pevačicu, upućujući joj sve vreme pretnje. Takođe su je vređale i nazivale pogrdnim imenima.

Cipka je inače udovica preminulog člana SNS Nebojše Stojićevića.

Kurir je kontaktirao napadnutu pevačicu, a ona je samo kratko rekla:

- Ne mogu sad da pričam, pozvaću vas kasnije!