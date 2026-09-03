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Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću tokom današnjeg razgovora sa građanima u Ruskom Selu kod Kikinde obratio se muškarac koji je rekao da je ratni veteran i zamolio ga da, ukoliko je moguće, država pomogne teško zapošljivim kategorijama ljudi.

On je predsedniku rekao da među njima ima ljudi koji žele da rade, ali da teško dolaze do zaposlenja.

- Da možemo da nađemo posao. Ima nas koji hoćemo da radimo. Ratni sam veteran, ne mogu da dobijem posao - rekao je građanin Vučiću.

Predsednik Srbije mu je poručio da ostane nakon razgovora kako bi zajedno sa njegovim saradnicima pokušali da pronađu rešenje.

- Je l' mogu da vas zamolim odmah, ostanite ovde sa Milanom i Adrijanom, pa da vidimo možemo li da pomognemo. I hvala na tome što želite da radite, veoma sam srećan zbog ljudi koji hoće da rade - odgovorio je Vučić.