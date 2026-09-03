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Govoreći o odluci da pomeri skup u Novom Sadu, Vučić je rekao da ne veruje da bilo ko ozbiljno smatra da je odluka doneta zbog straha.

- Razumem šta je politika... Neodgovorno, neozbiljno, ništa te ne košta. Ne možeš stvarno da pomisliš da se neko plaši. Neću da pričam o glupostima... Najprljavije trikove koje su naučili iz obojenih revolucija. Sve to donekle razumem. Mnogo glupo je da pričate da je to razlog. Ne znam da li ste videli snimke...

Nisam od onih koji će da kaže: vi ste nama pretili jahanjem, sad ste vi jahani, jer je to sramota. Ja hoću da ljudi budu slobodni, da imaju pravo na svoj stav. To je temelj demokratije... Ne bih voleo da moje dete bude povređeno niti da bilo čije dete bude povređeno i da im se bilo šta dogodi. Nije to pitanje. Naše je da spustimo tenzije i spustimo strasti. Znam da će neki da teško podnesu poraz, šta će da izmisle i slažu, to ni pas s maslom ne može pojesti - rekao je Vučić.

Foto: Pink

Predsednik je govorio i o tvrdnjama blokadera da su prisluškivani, navodeći da za takve sumnje nisu izneli nijedan dokaz.

- U ovoj zemlji sam ja prisluškivan dok sam bio opozicionar i to sve vreme. Jesam li nekog prozvao? To su radili protivzakonito i kada sam postao predsednik. To sam istrpeo. To je toliko glupo i besmisleno da nemam reči... Da me pitate, ja ni ne znam njihovo ime niti mi šta znače ti ljudi, ali moram da brinem o njima kao građanima Srbije - rekao je Vučić.

On je dodao da blokaderi ne poznaju dovoljno ni geografiju zemlje, već da pokušavaju da privuku pažnju stranih obaveštajnih agencija.

- Oni misle da je Ilija Čvorović glumac, a ne lik... S jedne strane sam bio tužan jer sam razumeo da iza svega stoje NVO finansirane spolja. Pomalo tužan jer sam video da su protivnici tu da obave posao za drugog. Ali pomalo sarkastično radostan sam bio jer će možda izaći sa nečim ozbiljnim za Srbiju gde su ljudi u pitanju, a ne oni i NVO sektor, kada sam video šta su izabrali kao temu... Razlika između nas i njih je sve veća i tako će se nastaviti - rekao je on.

1/94 Vidi galeriju Vučić u Severnobanatskom okrugu Foto: Instagram, Pink