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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska fabrike "Artis 1973" u u Ruskom Selu da je zabrinut zbog skupa pod nazivom ''Marš za slobodu'', koje je najavljen za 12. septembar u Prištini, nekoliko dana pred izricanje presude nekadašnjem vođi tzv. OVK Hašimu Tačiju, i dodao da iz Prištine najavljuju nasilje ako Tači ne bude oslobođen.

- Posebno sam zabrinut jer su Albanci zakazali veliki 'marš slobode' za 12. septembar očekujući da Tači bude pušten. Najavljuju nasilje ako to ne bude slučaj. Sačekaćemo taj 16. septembar, pa ćemo reagovati i objasniti šta su sve u prethodnih pet, šest i sedam godina radili protiv Srbije ljudi iz međunarodne zajednice i kako su ceo taj plan sprovodili - rekao je Vučić tokom posete Ruskom selu kod Kikinde.

Dodao je da će imati priliku da o tome govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 22. ili 23. septembra.

U Prištini je za 12. septembar najavljen skup pod nazivom ''Marš za slobodu'', u znak podrške bivšim vođama tzv. OVK, četiri dana pre nego što im u Specijalizovanim većima u Hagu bude izrečena presuda po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.