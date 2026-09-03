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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska pogona "Artis 1973" u Ruskom selu kod Kikinde da nikada niko nije mogao da pomisli da će neko da veliča nacizam posle 1945. godine kao što to rade Hrvati i naglasio da je Hrvatska po tome jedinstvena zemlja u svetu.

Vučić je tokom obilaska Severnobanatskog okruga tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše to što je juče hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo napao Srbiju i pokojnog generala Ratka Mladića i rekao da "Srbija nije izašla iz katarze i nije napravila ni jedan korak napred".

- Zato su oni napravili mnogo koraka, nikad niko nije pomislio da će neko nacizam da veliča posle 1945. godine, a kao što vidite, kod njih je to i 2025. i 2026. i 2045. ima da veličaju nacizam i nacističke pozdrave, tako da je to jedinstven slučaj u svetu i jedinstvena zemlja u svetu - istakao je Vučić.

Dodao je da Hrvatska za veličanje nacizma kaže da su to "patriotske pesme".