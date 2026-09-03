Slušaj vest

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) saopštila da navodi o upotrebi "špijunskog softvera" u Republici Srbiji predstavljaju, kako je navedeno, "običan trivijalni senzacionalizam"! U saopštenju se ističe da sadržaj ovih navoda jasno ukazuje na prave namere pojedinaca i organizacija koje ih iznose - u vidu rada za interese određenih stranih službi i grupa za pritisak.

- Bezbednosno-informativna agencija radi isključivo u skladu sa zakonima Republike Srbije, striktno poštujući pozitivne pravne propise naše zemlje, te stoga nikada i ne komentarišemo sadržaje ove vrste - dodaje se u saopštenju.

Podsećamo, studenti blokaderi održali su juče konferenciju za medije, na kojoj su, bez ijednog dokaza, rekli da su telefoni pojedinih pripadnika njihovog pokreta "špijunirani špijunskim softverima koji se prodaje samo državama".