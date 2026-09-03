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Bezbednosno-informativna agencija (BIA) saopštila da navodi o upotrebi "špijunskog softvera" u Republici Srbiji predstavljaju, kako je navedeno, "običan trivijalni senzacionalizam"! U saopštenju se ističe da sadržaj ovih navoda jasno ukazuje na prave namere pojedinaca i organizacija koje ih iznose - u vidu rada za interese određenih stranih službi i grupa za pritisak.

- Bezbednosno-informativna agencija radi isključivo u skladu sa zakonima Republike Srbije, striktno poštujući pozitivne pravne propise naše zemlje, te stoga nikada i ne komentarišemo sadržaje ove vrste - dodaje se u saopštenju.

Podsećamo, studenti blokaderi održali su juče konferenciju za medije, na kojoj su, bez ijednog dokaza, rekli da su telefoni pojedinih pripadnika njihovog pokreta "špijunirani špijunskim softverima koji se prodaje samo državama".

Kurir Politika

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