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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je odlaganjem skupa u Novom Sadu dokazano da se aktuelna vlast u Srbiji zalaže za mir i stabilnost i da neće nasesti na provokacije blokadera koji su planirali da tog dana izazovu nasilje na ulicama.

- Dragi sugrađani, Novosađani, hoću još jednom da vam kažem da verujete u odluku predsednika države. Doneli smo ono što je najbolje za sve - naveo je Vučević na svom Instagramu.

On je dodao da je dobro što su svi gradjani Srbije još jednom mogli da vide šta je politika blokadera- da su se spremali za nasilje i hteli da napadaju ljude koji ne misle isto.

- Neka to bude najbolja poruka za sve. Kao opomena sa čim smo se suočavali i šta može da nam se desi ako ne budemo i zreli i odgovorni i razumemo kakve su pred nama važne odluke - rekao je Vučević.

On je poručio da je Novi Sad slobodan grad i srpska Atina, a da je Srbija naša jedina otadžbina.

- A samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje. Vidimo se veoma brzo i pobedićemo - rekao je Vučević.

Kurir.rs

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