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Pred vanredne parlamentarne izbore koji bi prema najavi vlasti, trebalo da budu održani 25. oktobra, političke tenzije u Srbiji i dalje rastu. Dok se govori o mogućem raspuštanju Narodne skupštine i početku izbornog procesa, predstavnici vlasti i opozicionog bloka međusobno se optužuju za produbljivanje društvenih podela.

Prodekanka Medicinskog fakulteta dr Valentina Arsić Arsenijević ocenila je da izborni ciklus mora biti stabilan i da njegovo skraćivanje ne sme biti sredstvo političke destabilizacije.

- Moja trenutna pozicija na fakultetu ni na koji način ne odražava moje stavove. Govorim pre svega kao građanin Srbije, a i najčešće ispred udruženja Lekari i roditelji za nauku i etiku, jer se borimo za suverenitet zdravlja, a pre svega zdravlja dece, da medicina ne može biti ni na koji način stavljena u svrhu ni politike, ni zarade, a pre svega ne u svrhu urušavanja bilo čijeg zdravlja pod firmom - rekla je Arsić Arsenijević.

Govoreći o predstojećim izborima, ona smatra da bi izborni ciklus morao da bude stabilan i u skladu sa mandatom koji su građani dali vlasti.

03:21 Valentina Arsić Arsenijević: Svaka pretnja da će doći do nemira vodi nas korak unazad Izvor: Kurir televizija

- Izborni period mora biti onoliki na koliko su se građani Srbije obavezali, da tu imamo jednu vrstu stabilnosti. Bilo koja promena na tom nekom putu je destabilizacija, bez obzira da li je ona iznutra ili spolja izvršena. Jer čini mi se da skraćivanje izbornog perioda upravo oštećuje onu stranu koja želi da pobedi na izborima.

Izbori na pragu, tenzije i podele u fokusu javnosti

Ona je kao drugi važan problem izdvojila mogućnost novih tenzija i sukoba ukoliko pojedine političke grupe ne budu zadovoljne tokom ili ishodom izbora.

- Svaka tenzija, najava tenzije ili pretnje da će doći do nemira ako se nekome nešto ne dopadne, takođe je ogroman korak unazad. Jer duboko verujem da izbor treba da bude korak napred. Ako vi imate opasnost da će se desiti neko nezadovoljstvo, u krajnjoj liniji je jedna duboka podela i suprotstavljanje određenih grupa u narodu potencijalno. To predstavlja jednu tempiranu bombu za koju verujem da neki naši neprijatelji bi jako voleli, u stvari, da preraste u građanski rat.

Zbog toga smatra da bi politički akteri trebalo da pronađu minimum pitanja od nacionalnog značaja oko kojih postoji širok društveni konsenzus.

- U ovom trenutku mi se čini da bi bilo jako korisno da definišemo minimum nacionalnih interesa. Taj minimum nacionalnih interesa trebalo bi da bude ono oko čega bi se 99 odsto građana Srbije izjasnilo plebiscitom - navela je.

Prodekanka Medicinskog fakulteta dr Valentina Arsić Arsenijević Foto: Kurir Televizija

Sa druge strane, politički analitičar Vladan Jeremić smatra da se politička scena Srbije tokom prethodnih godinu i po dana značajno promenila, ocenjujući da je pokret koji je počeo kao studentski bunt u međuvremenu prerastao u politički blok. Istovremeno, ističe da Srbija, uprkos brojnim međunarodnim izazovima i unutrašnjim pritiscima, uspeva da zadrži sopstveni kurs i vodi samostalnu politiku.

- Mnogo toga se promenilo u Srbiji ovih proteklih godinu i po dana, i imam utisak da smo sada u toj jednoj političkoj fazi u kojoj je više nego evidentno da taj blokadersko-opozicioni blok zaista nije nikakva politička alternativa vlasti, već jednostavno nastoji da kreira. Koliko god ova vremena bila teška i tražila od mnogih nekakvo svrstavanje u određene blokove, zahvaljujući jednoj odgovornoj, mudroj politici, Srbija u ovih proteklih 14 godina, bez obzira na sva iskušenja, uspeva da bude svoja na svome i da Srbija pripada sebi i svojim građanima - rekao je Jeremić.

Tema razgovora bili su i protesti i studentske blokade. Jeremić je ocenio da bi aktivnosti blokadera mogle da budu intenzivirane uoči 25. oktobra, navodeći da se u poslednje vreme organizuju okupljanja manjeg obima nego ranije.

- Nažalost, da. Mislim da zaista sada ulazimo u jednu fazu gde će takve aktivnosti sigurno biti gotovo svakodnevne. Šta to znači da se neko predstavlja da govori u ime svih studenata? Ne možešte da govorite u ime svih studenata, tamo postoje mladi ljudi koji žele da se obrazuju, koji žele da steknu znanje i koji žele sutra to znanje da podare Srbiji u kojoj žive - rekao je Jeremić.

01:44 Vladan Jeremić: Srbija mora da sačuva stabilnost Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs

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