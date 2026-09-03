Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Ruske Federacije Aleksandar Novak održao je, u okviru Istočnog ekonomskog foruma, radni sastanak sa liderom političke partije Republike Srbije „Pokret socijalista“ i predsednikom Nadzornog odbora državne kompanije „Srbijagas“ Aleksandrom Vulinom, tokom kojeg su, između ostalog, razmatrana pitanja produženja isporuka ruskog prirodnog gasa Srbiji pod povoljnim aktuelnim uslovima, kao i povećanja trajanja ugovora.

„Zadovoljni smo redovnošću rusko-srpskih političkih kontakata, koji se ostvaruju u uslovima složene spoljnopolitičke situacije. Imajući u vidu predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, Aleksandre, visoko cenimo Vašu, kao lidera „Pokreta socijalista“, doslednu poziciju i politiku usmerenu na jačanje tradicionalnog prijateljstva i razvoj obostrano korisne saradnje između Rusije i Srbije“, istakao je Aleksandar Novak.

Sa svoje strane, Aleksandar Vulin je istakao značaj dugoročnog bilateralnog partnerstva sa Rusijom za Republiku Srbiju.

Aleksandar Vulin je tokom razgovora sa potpredsednikom Novakom zatažio produženje gasnog aranžmana za Srbiju pod najpovoljnijim uslovima.

„Za nas je uvek bilo važno što Rusija ostaje transparentan i pošten dobavljač energenata za Srbiju. Kada je reč o energetici, važno nam je da Republika Srbija može da se osloni na Rusiju. Hvala Vam na Vašoj brizi“, rekao je Aleksandar Vulin.

Srbiji je mesto medju slobodnim zemljama, poručio je za RT Balkan lider Pokreta socijalista i predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin u Vladivostoku gde prisustvuje Istočnom ekonomskom forumu.

Istakao je da je za Srbiju važno da bude predstavljena na Forumu ali da bi bilo bolje da je zastupljena u širem formatu.

"Za svaku državu bi bilo jako značajno da se nalazi na mestu gde su možda i najznačajnije zemlje na svetu. Kako da ne budete tamo gde je Rusija, gde je Kina, gde je ŠOS inicijativa. Za Srbiju je ovo od velikog značaja i nažalost jedna od prilika koju ne koristimo. Ovde ne bi trebalo da budem ja, ja sam samo predsednik NO jednog javnog preduzeća, ma kako ono veliko bilo. Ovde bi trebalo da budu najznačajniji ekonomski ministri, ja lično mislim i predsednik Vlade Srbije, da bi u punom kapacitetu iskoristio prilike koje nam Rusija na prvom mestu pruža", rekao je Vulin.

Naglasio je da se u Rusiji prema nama ponašaju kao da smo potpuno ravnopravni, kao da smo zemlja veličine Rusije ili Kine i da to treba koristiti, ali da se boji da Srbija to ne koristi dovoljno.