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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska poljoprivrednog gazdinstva Petrović u Čoki govorio je o navodima o prisluškivanju, kao i o temama kojima se, kako je rekao, bave blokaderi i nevladine organizacije.

Vučić je istakao da je, prema njegovim rečima, upravo on bio prisluškivan mimo zakona, dok je za period pre 2012. godine rekao da je prisluškivanje formalno bilo u skladu sa zakonom, ali suštinski protivno njegovom slovu i duhu.

- Ako mogu samo da vam kažem, da ne bismo pričali gluposti: u ovoj zemlji mimo zakona prisluškivan sam samo ja. To je sve što imam da vam kažem. Zapamtite: suprotno zakonu, prisluškivan je Aleksandar Vučić kao predsednik Republike, a pre toga su me prisluškivali do 2012, formalno u skladu sa zakonom, suštinski apsolutno protivno i slovu i duhu zakona. Tako da, to je sve što imam da vam kažem, i time vam je sve jasno - rekao je predsednik.

Govoreći o odgovoru Bezbednosno-informativne agencije na navode o upotrebi "špijunskog softvera", Vučić je rekao da ne želi da se bavi temama koje smatra besmislenim i poručio političkim protivnicima da građanima ponude konkretne programe.

- Pročitao sam i odgovor Bezbednosno-informativne agencije i ne želim da se bavim podmetnutim temama nevladinih organizacija i onih koji bi spolja da ruše našu zemlju. Ako nemate šta da ponudite građanima, onda nemojte da ih zamajavate glupostima. Ako imate, ponudite građanima neki bolji program, recite kakvu ćete to ekonomiju da napravite, ne kakvu ćete da delite pare, to ume svako. Kako ćete da napravite da imate čvrstu i snažnu ekonomiju, kako ćete da imate najveću stopu rasta u Evropi kao što mi imamo danas i kao što ćemo da imamo sutra, a sve ovo drugo su besmislice. I ne želim da me vi uvlačite u to da se bavim temama koje su besmislene - dodao je Vučić.

Predsednik Srbije potom je naglasio da želi da se govori o konkretnim pitanjima koja se tiču svakodnevnog života građana, navodeći kao primer porodicu Petrović i njihov rad na poljoprivrednom gazdinstvu.

- Hoću da govorim o važnim stvarima, o onome što je život, o onome kako možemo da mi malo pomognemo ovoj vrednoj porodici, jer vi vidite koliko su oni marljivi, vidite koliko je otac marljiv, koliko su njegovi sinovi naučili od njega i koliko se bore za svoje domaćinstvo, za svoju porodicu, za napredak svoje firme. To su stvari koje mene zanimaju, da tu ustanovimo naše greške, da vidimo gde smo pogrešili, šta je to što možemo bolje, šta je to što možemo više. To su važne stvari - zaključio je predsednik.