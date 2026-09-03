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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je tokom obilaska poljoprivrednog gazdinstva Petrović u Čoki govorio i o svom novom projektu - podkastu "podkAVst", čija je prva epizoda najavljena za sutra, 4. septembar, u 12 časova.

Vučić je juče najavio da pokreće podkast, navodeći da želi da kroz razgovore sa zanimljivim ljudima otvori teme koje nisu vezane samo za politiku, već i za sport, kulturu, umetnost, veru, istoriju, životne priče, uspehe i padove.

Prvi gost biće poznati košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić, a emisija će biti objavljena na njegovom Jutjub kanalu "Aleksandar Vučić".

Govoreći danas o prvom snimanju, Vučić je rekao da mu je bilo zanimljivo da razgovara sa Nikolićem, ali i da ga je iskustvo navelo da razmisli o tome koliko je lako sa strane kritikovati ljude koji se bave određenim poslom.

- A inače, da vam kažem, ja sam sebe uhvatio, radio sam nešto, bilo mi je zanimljivo, pa sam uradio neki podkast sa Miroslavom Mutom Nikolićem. Joj, kako je lako praviti se pametan. Joj, kako mi je lako da kritikujem: "Što igraš ovaj napad, a ne onaj napad?" Joj, a što si postavio ovu odbranu, a nisi onu? A pojma nemam u odnosu na tog čoveka koji nam je doneo toliko medalja i osvojio toliko titula, ali sve znam! - rekao je predsednik.

Foto: Pink

Vučić je potom napravio poređenje sa kritikovanjem ljudi iz drugih oblasti, navodeći da se često stvara utisak da svako zna najbolje rešenje, bez obzira na to što nema iskustva u poslu o kojem govori.

- Pa fudbalskog trenera da kritikuješ? Svakog? Kakav Tramp, ja sve znam bolje od njega. Pa evo Putin, pojma nema, znam ja bolje od njega stanje na ratištu. Zelenski, pa on nema pojma, blage veze nema, sve znam bolje od njega. Ursula, pa nema pojma, blage veze nema, ja što bih to radio 10 puta bolje. A to može svako - istakao je predsednik.

Na kraju je istakao da je najveća razlika između mišljenja i stvarnog rada upravo u tome da li ono što se govori može da se pokaže i kroz rezultate.

- Ali da li to stvarno može u delima, a ne na rečima, e to je već druga stvar - zaključio je Vučić.