"DOK ME GLAVA SLUŽI, DOK ME MOZAK SLUŽI, POBEĐIVAĆEMO!" Vučić nakon zabrinutosti građana i jednog neočekivanog pitanja poručio svima: Ne sekirajte se!
Tokom obilaska vinarije "Čoka" u istoimenom mestu, predsednika Srbije Aleksandra Vučića dočekao je veliki broj građana, a među povicima podrške izdvojilo se jedno sasvim jednostavno pitanje.
U moru zahteva, kritika i ličnih problema sa kojima mu se građani svakodnevno obraćaju, okupljeni narod predsednika je pitao ono što mu, kako se moglo čuti, ljudi retko postavljaju - kako je. Pitanje je Vučića na trenutak zateklo nespremnog.
- Kako sam? Ja obično odgovaram: "Još živ." A u stvari sam, eh, u stvari sam, da vam pravo kažem, dobro - rekao je predsednik okupljenom narodu.
Nakon toga Vučić se osvrnuo i na zabrinutost građana zbog političke situacije u zemlji, poručivši im da nema razloga za strah i da će nastaviti da se bori dok god bude mogao.
- I da ne brinete, pošto znam da ima mnogo zabrinutih ljudi, da će oni neodgovorni, neozbiljni, da preuzmu državu. Dok me glava služi, dok me mozak služi, pobeđivaćemo. Tako da, ne sekirajte se - poručio im je predsednik.
Kurir.rs