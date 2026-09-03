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Tokom obilaska vinarije "Čoka" u istoimenom mestu, predsednika Srbije Aleksandra Vučića dočekao je veliki broj građana, a među povicima podrške izdvojilo se jedno sasvim jednostavno pitanje.

U moru zahteva, kritika i ličnih problema sa kojima mu se građani svakodnevno obraćaju, okupljeni narod predsednika je pitao ono što mu, kako se moglo čuti, ljudi retko postavljaju - kako je. Pitanje je Vučića na trenutak zateklo nespremnog.

- Kako sam? Ja obično odgovaram: "Još živ." A u stvari sam, eh, u stvari sam, da vam pravo kažem, dobro - rekao je predsednik okupljenom narodu.

Nakon toga Vučić se osvrnuo i na zabrinutost građana zbog političke situacije u zemlji, poručivši im da nema razloga za strah i da će nastaviti da se bori dok god bude mogao.

- I da ne brinete, pošto znam da ima mnogo zabrinutih ljudi, da će oni neodgovorni, neozbiljni, da preuzmu državu. Dok me glava služi, dok me mozak služi, pobeđivaćemo. Tako da, ne sekirajte se - poručio im je predsednik.

Vučić u Severnobanatskom okrugu Foto: Instagram, Pink

Kurir.rs

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