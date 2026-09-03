"VIDELA ŽABA DA SE KONJ POTKIVA, PA I ONA DIGLA NOGU" Sandra Božić reagovala na zakasnelu tvrdnju Radomira Lazovića da je i on bio prisluškivan!
Potpredsednica pokrajinske Vlade i članica Predsedništva SNS Sandra Božić oglasila se posle konferencije Radomira Lazovića, na kojoj je on rekao da je takođe prislušivan, i poručila lideru Zeleno-levog frona da je "videla žaba da se konji potkivaju, pa i ona digla nogu"!
- Ukratko o konferenciji Radomira Lazovića: videla žaba da se konj potkiva pa i ona digla nogu. Koliko god da misli da je važan činilac u politici Srbije, od Radomira Lazovića nema šta pametno da se čuje ni kada ga slušamo tokom konferencije za novinare, pa teško da iko ima tu ludu želju još i da ga prisluškuje. I sve to uz obavezni Brisel, Strazbur i "međunarodne institucije", jer šta je domaća politička predstava bez turneje po Evropi? Sve i da je tako kako kaže, zbog čega je ćutao sve vreme i šta je čekao dosad? Očigledan im je zadatak da naprave politički "Votergejt", ali zafalilo je pameti za to. Pegasus jeste skup, ali ova predstava je, ipak, prilično jeftina - poručila je Božićeva na Iksu.
Lazović je danas saopštio novinarima ispred Narodne skupštine "da je bio prisluškivan u isto vreme kad i studenti", za vreme lokalnih izbora u Srbiji, ali i tokom intenzivnih kontakata sa zvaničnicima Evropske unije kada je opozicija u Briselu, Strazburu i Parizu obaveštavala međunarodnu javnost o događajima u našoj državi.
Kurir Politika