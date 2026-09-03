- Ukratko o konferenciji Radomira Lazovića: videla žaba da se konj potkiva pa i ona digla nogu. Koliko god da misli da je važan činilac u politici Srbije, od Radomira Lazovića nema šta pametno da se čuje ni kada ga slušamo tokom konferencije za novinare, pa teško da iko ima tu ludu želju još i da ga prisluškuje. I sve to uz obavezni Brisel, Strazbur i "međunarodne institucije", jer šta je domaća politička predstava bez turneje po Evropi? Sve i da je tako kako kaže, zbog čega je ćutao sve vreme i šta je čekao dosad? Očigledan im je zadatak da naprave politički "Votergejt", ali zafalilo je pameti za to. Pegasus jeste skup, ali ova predstava je, ipak, prilično jeftina - poručila je Božićeva na Iksu.