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Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na konferenciju lidera Zeleno-levog fronta Radomira Lazovića, koju je sazvao ispred Narodne Skupštine, kako bi obavestio javnost da je i on prisluškivan, kao što su tvrdili i studenti u blokadi.

- Neko je prisluškivao Lazovića za vreme lokalnih izbora u Srbiji na kojima Lazović i ZLF nisu učestvovali?!?!? Ima smisla.... Želeli smo da saznamo šta u slobodno vreme rade političari koji ne učestvuju na izborima. Čime se bave, šta jedu, šta piju.... Nadrealno - napisala Brnabićeva na Iksu.

Kurir Politika

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