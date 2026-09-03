Da, želeli smo da saznamo šta u slobodno vreme rade političari koji ne učestvuju na izborima, šta jedu, šta piju, ironično je poručila predsednica Skupštine
NADREALNO
PREDSEDNICA SKUPŠTINE REAGOVALA NA TVRDNJE RADOMIRA LAZOVIĆA: "Njega prisluškivali? Pa, on nije ni učestvovao na lokalnim izborima"!
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Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na konferenciju lidera Zeleno-levog fronta Radomira Lazovića, koju je sazvao ispred Narodne Skupštine, kako bi obavestio javnost da je i on prisluškivan, kao što su tvrdili i studenti u blokadi.
- Neko je prisluškivao Lazovića za vreme lokalnih izbora u Srbiji na kojima Lazović i ZLF nisu učestvovali?!?!? Ima smisla.... Želeli smo da saznamo šta u slobodno vreme rade političari koji ne učestvuju na izborima. Čime se bave, šta jedu, šta piju.... Nadrealno - napisala Brnabićeva na Iksu.
Kurir Politika
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