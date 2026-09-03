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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Severnobanatskom okrugu i razgovara sa građanima.

Predsednik Vučić je u okviru posete Novom Kneževcu, ušao u prostorije Udruženja obolelih od multiple skleroze, gde je sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom razgovarao sa osobljem i članovima udruženja o njihovim problemima i potrebama.

Oni su se požalili na problem sa banjama, ali i probleme sa terapijom.

- Ono što je meni važno, drago mi je da danas radimo terapiju za 70 i više procenata, mnogo je poboljšano, ne mogu da budem odgovoran za sve što je bilo u prošlosti, ali ovo sada je veoma važno. Ako postoji neka poboljšana terapija, neki bolji lekovi, meni recite - kazao je Vučić.

Članovi udruženja rekli su predsedniku da je veliki problem to što niko nema iste simptome.

- Drago mi je da sam čuo i ponešto naučio od vas danas. Ako je do para, to ćemo da pomognemo, to mi je najlakše. Recite šta su problemi, a mi ćemo da oformimo tim, pa da to rešavamo. Kuću ćemo celu da srušimo i napravimo novu, ili ćemo renovirati celu. Za koju nedelju ćemo to uraditi - poručio je predsednik.