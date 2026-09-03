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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je jedanaestočlanu porodicu Kavai u selu Trešnjevac kod Kanjiže.

Predsednik u Kanjiži Foto: Nemanja Nikolić

"Divna porodica i jedanaestoro dece koja odrastaju brinući jedni o drugima. Lepo je videti kako stariji paze na mlađe, pomažu majci i koliko u ovoj kući ima sloge, ljubavi i zajedništva", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"U Trešnjevcu se živi zajedno i jedni uz druge i zato sam rekao da onaj ko ovde živi treba da zna i srpski i mađarski jezik. Najmlađima sam doneo nekoliko sitnica, a ovoj divnoj porodici želim mnogo zdravlja, sreće i da njihov dom uvek bude ovako pun dečje graje i osmeha".

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