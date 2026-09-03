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Vanredni parlamentarni izbori trebalo bi da budu održani 25. oktobra, a odluka o raspuštanju Skupštine i raspisivanju izbora očekuje se u narednim danima. Time bi i formalno počela predizborna kampanja, koja prema zakonu može da traje između 45 i 60 dana.

O političkoj atmosferi pred izbore, odluci predsednika Aleksandra Vučića da odloži skup u Novom Sadu, ali i o tome kako bi mogla da izgleda jedna od najintenzivnijih izbornih kampanja u poslednjih nekoliko godina, govorili su dr Aleksandra Tomić, članica Predsedništva SNS, i Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a, za emisiju "Puls Srbije" kod voditelja Nikole Miloradovića.

Odlaganje skupa vrhunac odgovornosti

Govoreći o odluci da se skup u Novom Sadu odloži, Aleksandra Tomić ocenila je da je time predsednik Srbije pokazao, kako je navela, visok stepen odgovornosti.

- To je najviši stepen odgovornosti predsednika Vučića, pošto je stavio ispred svega interes građana u smislu mira i stabilnosti i neizazivanja bilo kakvog nasilja. Videli smo sa druge strane najave nasilničkih aktivnosti koje bi služile pre svega napadu na državu, a onda i pokušaju da se osujeti početak kampanje, jer očigledno izbori ne idu u prilog onima koji su ih tražili. Sada, pošto znaju kakvi će rezultati biti, treba da se stvori ambijent u kome, ako Srpska napredna stranka pobedi, može da se kaže da su izbori pokradeni i da se nasiljem sve vreme održava određena tenzija - rekla je Tomić.

Ona je navela da se politička situacija već duže vreme odvija u atmosferi tenzija i blokada.

- Mi smo imali prilike da vidimo da su 3. septembra ponovo započeli blokadu ispred Pravnog fakulteta. Kada sam dolazila, to je značilo da permanentno, kako dolazi koja faza njihovih aktivnosti obojene revolucije, tako otprilike oni stepen nasilja podižu ili spuštaju. S druge strane, imate odgovornu politiku predsednika Vučića i Srpske napredne stranke u smislu da želimo dijalog i da želimo ujedinjenu Srbiju za budućnost koju, kroz ekonomski prosperitet i očuvanje nacionalnog interesa, želimo da kandidujemo pred birače - istakla je Tomić.

Prema njenim rečima, bez obzira na politička opredeljenja, u društvu mora da postoji saglasnost da nasilje ne može biti način rešavanja političkih problema.

- Bez obzira na to da li se oni slažu s našom politikom ili ne, mislim da treba da se u društvu donese jedan konsenzus da nasilje ne može da zadovolji pravdu i obrnuto, kako je rekao predsednik Vučić, ali očigledno sa druge strane nemamo nikakav odgovor na to. Uvek imamo sve goru i goru situaciju, tako da smo negde skeptici oko toga da će ova politička kampanja imati neki miran tok. Ono što je bilo obećanje predsednika Vučića i pre godinu dana i sada, jeste da će izbora biti. Izbori će biti raspisani i sada imamo informaciju da će to biti 25. oktobar. Dakle, obećanje građanima se održava - rekla je ona.

Foto: Kurir Televizija

Tomić je dodala da SNS na izbore želi da izađe sa rezultatima rada u prethodnom periodu, ali i sa planovima za budućnost.

- Izlazimo na izbore sa rezultatima u protekle dve godine, koje smo permanentno i paralelno sa ovom obojenom revolucijom ostvarivali, vodeći infrastrukturne projekte i radeći na povećanju standarda građana. Na taj način želimo da, na osnovu tih rezultata, kažemo građanima šta je to što nas čeka u narednom periodu ako daju poverenje Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci - navela je Tomić.

Kada je reč o opoziciji i mogućem ukrupnjavanju političke scene pred izbore, Tomić ne očekuje jedinstven nastup svih protivnika vlasti.

- Ne očekujem da će se svi ujediniti. Mislim da će svako tu trčati svoju trku, misleći da će se izboriti za svoje. Postoje i sada neslaganja, iako izbori nisu ni blizu. Imamo dve parlamentarne stranke koje su dale podršku takozvanoj studentskoj listi, na kojoj, prema onome što sada znamo, neće biti studenti, nego profesori, određeni akteri nevladinog sektora i bivši političari. Sa druge strane postoji opozicioni blok koji će gledati da sam izađe na izbore i kandiduje određene politike - rekla je ona.

Tomić je ocenila da će kampanja biti obeležena i sukobom različitih političkih vizija.

- Sve su te politike upućene ka rušenju Aleksandra Vučića, a istovremeno se, po mom mišljenju, radi na tome da se kroz međunarodne institucije ruši Srbija i njen evropski put. Govorimo i o ekonomskom rastu i razvoju, koji je očigledno nekima problem. Srbija to nije dozvolila ni prošle, ni ove godine - navela je Tomić.

Strah od novih sukoba uoči izbora

Stefan Krkobabić ocenio je da odluku o odlaganju skupa u Novom Sadu treba posmatrati pre svega kroz prizmu odgovornosti.

- Kada ste u opoziciji, parlamentarnoj ili vanparlamentarnoj, možete da pričate šta hoćete. Pogotovo ako ste neki lažni nalog na društvenim mrežama, onda tek nemate nikakvu odgovornost. Ali hajde da uđemo u cipele onoga ko donosi odluku. Na to upravo gleda predsednik Republike, koji je zbog svega ovoga doneo ovakvu odluku, pre svega u pravcu da pozove sve one koji podržavaju njegovu politiku i koji su za ujedinjenu Srbiju da se razmisli i da se povučemo iz situacije koja je sutra mogla da se desi i u kojoj je neko mogao da izazove sukob - rekao je Krkobabić.

On je posebno istakao pitanje odgovornosti ukoliko bi na skupu sa desetinama hiljada ljudi došlo do ozbiljnog incidenta.

- Za sutra je bilo planirano da bude između 50.000 i 100.000 ljudi na ulici. Hajde da razmislimo - čija bi odgovornost bila da se, ne daj Bože, nešto desilo? Ne bi bilo ni parlamentarne, ni vanparlamentarne opozicije, ni tih lažnih naloga na društvenim mrežama. Odgovornost bi bila na Aleksandru Vučiću. Pa zašto bi onda sebe dovodili u takvu situaciju? To pokazuje jedan visok stepen odgovornosti - poručio je Krkobabić.

Govoreći o izborima, Krkobabić je podsetio da su vanredni izbori, kako je naveo, više puta bili ponuđeni kao mogućnost za rešavanje političke krize.

- Izbori su ponuđeni još pre 20 meseci u različitim formama. Da li je to bio predlog za referendum, da li je bio predlog za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, a na kraju smo dobili i novu Vladu u jednom trenutku pre dve godine. Znači, nije ovde da se političke stvari nisu menjale i da se ništa nije dešavalo. Dešavale su se i te kako. Mi, nažalost, imamo drugu stranu koja nijednog trenutka ne želi da dođe da razgovara. Nema priče o dijalogu, ne žele da se oko bilo koje političke teme sedne i dogovori. Nije morao da bude 25. oktobar. Da su došli na jedan od brojnih poziva koje je predsednik uputio, izbori su mogli da budu i pre i posle. Ali dođite, dogovorite se, razgovarajte - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Krkobabić očekuje izuzetno intenzivnu predizbornu kampanju, ali strahuje da bi političke tenzije mogle da se nastave i nakon glasanja.

- Ja se nadam da će izborna kampanja biti vrlo žestoka i biće vrlo interesantna, i iz ugla političara. Samo se jedne stvari plašim, a to je da se ta kampanja na neki način ne produži i posle izbora. To je, ja mislim, strah koji dele svi - naveo je on.

Prema njegovim rečima, eventualna pobeda liste „Ujedinjena Srbija“ trebalo bi da donese dovoljno stabilnu većinu kako bi se nakon izbora otvorio prostor za razgovor sa političkim protivnicima.

- Nadam se da će upravo ova lista, koja će se zvati "Ujedinjena Srbija", pobediti sa dovoljnom razlikom. Ne zato što neko treba da se hvali time ili da se naslađuje, nego da ljudi imaju ispred sebe jasnu odluku da je Srbija izabrala. I da onda, u takvoj situaciji, ta nova većina može ponovo da pruži ruku jednom delu društva i kaže: "Hajde, dođite da razgovaramo". Ne moramo da se volimo. Ne moramo ni da mislimo isto, već da dođemo da razgovaramo. Ipak imamo samo jednu zemlju, a to je Srbija - rekao je Krkobabić.

On je dodao da politička borba, kako smatra, ne bi smela da ostavi zemlju u stanju potpunog sukoba.

- Treba da pričamo dalje o njenom napretku. Neko ko je danas u opoziciji verovatno će u nekom trenutku sutra doći na vlast. Da li nama stvarno treba neka spaljena zemlja i da neko dolazi na nešto što je novo i sve počinje ispočetka? - zaključio je Stefan Krkobabić.

02:50 IZBORI 25. OKTOBRA, KAMPANJA ĆE BITI ŽESTOKA! Tomić i Krkobabić otkrili šta nas čeka: "Srbija nema vremena za sukobe" Izvor: Kurir televizija

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