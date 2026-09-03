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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuo je podkast pod nazivom "podkAVst", a gost prve emisije biće proslavljeni košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić.

Premijera je u petak u podne, na YouTube kanalu youtube.com/@avucic.

Predsednik je već objavio deo izuzetno zanimljivog razgovora sa Mutom Nikolićem u kome se slavni trener priseća basketa između braće Vučić.

"Andrej je bio bolji igrač od tebe", konstatuje Muta, a predsednik se složio:

"Bio mnogo bolji igrač. Igrao je i Prvu ligu".

Potom je Muta ispirčao zanimljivu anegdotu iz života predsednika.

"Nemoj da se ljutiš, moram to da ispričam", rekao je Nikolić i nastavio:

"Pogledaj sad ovo. Ali ovo što je istina, ja moram da ti kažem to. Počne basket, on i burazer rođeni, Andrej i Alek, i sada prvi napad on ima loptu, okreće se i udara ga pesnicom ovde".

"Nije pesnicom, laktom", ispravio je Vučić Nikolića, a trener se složio: