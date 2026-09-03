"POČNE BASKET, ON I BURAZER ROĐENI, ANDREJ I ALEK..." Predsednik objavio deo podkasta sa Mutom Nikolićem: Evo kako se završila igra braće Vučić (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuo je podkast pod nazivom "podkAVst", a gost prve emisije biće proslavljeni košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić.
Premijera je u petak u podne, na YouTube kanalu youtube.com/@avucic.
Predsednik je već objavio deo izuzetno zanimljivog razgovora sa Mutom Nikolićem u kome se slavni trener priseća basketa između braće Vučić.
"Andrej je bio bolji igrač od tebe", konstatuje Muta, a predsednik se složio:
"Bio mnogo bolji igrač. Igrao je i Prvu ligu".
Potom je Muta ispirčao zanimljivu anegdotu iz života predsednika.
"Nemoj da se ljutiš, moram to da ispričam", rekao je Nikolić i nastavio:
"Pogledaj sad ovo. Ali ovo što je istina, ja moram da ti kažem to. Počne basket, on i burazer rođeni, Andrej i Alek, i sada prvi napad on ima loptu, okreće se i udara ga pesnicom ovde".
"Nije pesnicom, laktom", ispravio je Vučić Nikolića, a trener se složio:
"Laktom ga krljne ovde i on kaže 'faul u napadu' i oni se posvađaju i nema basketa. I kući idu".