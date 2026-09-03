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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na objavu niških blokadera, kojom, kako navodi, pozivaju da udari brat na brata.

"Ponovo poziv na sukobe. Ponovo prete nasiljem. Svaka objava tzv. Studentske liste isijava mržnjom i pozivima da udari brat na brata u Srbiji", navela je Ana Brnabić i dodala:

"Potpuno poremećene vrednosti".

Niški blokaderi prete predsedniku Aleksandru Vučiću poručujući mu da ne dolazi u Niš.

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