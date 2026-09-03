Politika
I EU LUPILA ŠAMAR BLOKADERIMA! Jasno rekli "ako se dokaže prisluškivanje" - što znači da dokaza nema!
- Blokaderi su ponovo izneli tvrdnje o navodnom prisluškivanju i praćenju, ali bez konkretnih dokaza.
- Reakcija Evropske unije, uz formulaciju 'ako se potvrdi', pokazala je da potvrde za te optužbe nema.
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Blokaderi u Srbiji su juče još jednom priredili jeftini medijski spektakl, utemeljeno na bezobzirnim fabrikacijama, prezentuju javnosti priču o navodnom prisluškivanju i praćenju.
Jasno je da nikakvog tajnog praćenja blokadera nema, već ih unutar njihovih redova neko redovno odaje i dostavlja dokumente trećim licima.
Još jedan dokaz u prilgo tome je reakcija Evropske unije, koja je u svom obraćanju o navodnom prisluškivanju upotrebila sintagmu "ako se potvrdi", što jasno znači da nema dokaza!
Blokaderi su tako još jednom ispali smešni jer su, koliko juče, tvrdili da su dokazali da su tobož, prisluškivani!
Još jednom je postalo jasno-u nedostatku plana i programa koje bi ponudili građanima Srbije, na meniju je još jedna izrežirana predstava.
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