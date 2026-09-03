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Blokaderi u Srbiji su juče još jednom priredili jeftini medijski spektakl, utemeljeno na bezobzirnim fabrikacijama, prezentuju javnosti priču o navodnom prisluškivanju i praćenju.

Jasno je da nikakvog tajnog praćenja blokadera nema, već ih unutar njihovih redova neko redovno odaje i dostavlja dokumente trećim licima.

Još jedan dokaz u prilgo tome je reakcija Evropske unije, koja je u svom obraćanju o navodnom prisluškivanju upotrebila sintagmu "ako se potvrdi", što jasno znači da nema dokaza!

Blokaderi su tako još jednom ispali smešni jer su, koliko juče, tvrdili da su dokazali da su tobož, prisluškivani!