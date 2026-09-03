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Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je predao posmrtne ostatke generala Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima, oko 15 časova na aerodromu Roterdam-Hag.

Kako je navedeno u saopštenju, Mehanizam je postupao uz puno poštovanje međunarodnog prava i normi u oblasti ljudskih prava i blisko sarađivao sa članovima porodice Ratka Mladića i diplomatskim predstavnicima, gde je to bilo potrebno, kako bi se ispunili svi administrativni, logistički i pravni uslovi neophodni za dostojanstven i primeren transport tela.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da je telo Mladića preuzeto i da bi u kasnim popodnevnim satima trebalo da stigne u Srbiju.

Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.

Pre smrti je imao više moždanih udara, a Mladićeva porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni.

Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu da razmotri zahtev za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, ali je Mehanizam odbio sve te zahteve.