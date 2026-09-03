Mehanizam u Hagu: Telo Mladića predato najbližim srodnicima, uz poštovanje međunarodnog prava
Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je predao posmrtne ostatke generala Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima, oko 15 časova na aerodromu Roterdam-Hag.
Kako je navedeno u saopštenju, Mehanizam je postupao uz puno poštovanje međunarodnog prava i normi u oblasti ljudskih prava i blisko sarađivao sa članovima porodice Ratka Mladića i diplomatskim predstavnicima, gde je to bilo potrebno, kako bi se ispunili svi administrativni, logistički i pravni uslovi neophodni za dostojanstven i primeren transport tela.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da je telo Mladića preuzeto i da bi u kasnim popodnevnim satima trebalo da stigne u Srbiju.
Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.
Pre smrti je imao više moždanih udara, a Mladićeva porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni.
Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu da razmotri zahtev za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, ali je Mehanizam odbio sve te zahteve.
Kurir.rs/Euronjuz