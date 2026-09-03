"VAŽNO JE DA SMO ŽIVI I ZDRAVI..." Kako je penzioner Ilija nasmejao predsednika: Vučić ga pitao kolika mu je sada penzija, ovako se deda 'branio': "Ne treba..."
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je boravio severnobanatskom okrugu, gde je razgovarao sa građanima.
Tom prilikom, njemu je prišao penzioner Ilija Radovanović, koji je za predsednika Vučića imao jedno pitanje: Kad će jednom prestati da se razgraničava visoka, srednja i niska penzija?
- Razumeo sam pitanje. Ali moj odgovor je: ja želim da i oni ljudi koji imaju mnogo niže penzije od vas mogu da žive i da prežive - rekao mu je Vučić, a onda ga upitao kolika je njegova penzija bila 2014. a kolika je danas.
- Važno je da smo živi i zdravi...- izvrdao je odgovor Ilija.
- Pusti to, pusti to, reci koja je danas, odgovori - ponovo je upitao predsednik, ali je Ilija ostao istrajan:
- Ne treba odgovor na ovo - rekao je predsedniku kroz osmeh.
- Samo sam ja tu da odgovaram - poručio mu je predsednik.