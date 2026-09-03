Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je boravio severnobanatskom okrugu, gde je razgovarao sa građanima.

Tom prilikom, njemu je prišao penzioner Ilija Radovanović, koji je za predsednika Vučića imao jedno pitanje: Kad će jednom prestati da se razgraničava visoka, srednja i niska penzija?

- Razumeo sam pitanje. Ali moj odgovor je: ja želim da i oni ljudi koji imaju mnogo niže penzije od vas mogu da žive i da prežive - rekao mu je Vučić, a onda ga upitao kolika je njegova penzija bila 2014. a kolika je danas.

 - Važno je da smo živi i zdravi...- izvrdao je odgovor Ilija.

- Pusti to, pusti to, reci koja je danas, odgovori - ponovo je upitao predsednik, ali je Ilija ostao istrajan:

- Ne treba odgovor na ovo - rekao je predsedniku kroz osmeh.

- Samo sam ja tu da odgovaram - poručio mu je predsednik.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ U NOVOM KNEŽEVCU OBEĆAO POMOĆ OBOLELIMA OD MULTIPLE SKLEROZE: Recite šta su problemi, kuću ćemo celu da srušimo i napravimo novu!
Aleksandar Vučić (21).jpeg
Politika"POČNE BASKET, ON I BURAZER ROĐENI, ANDREJ I ALEK..." Predsednik objavio deo podkasta sa Mutom Nikolićem: Evo kako se završila igra braće Vučić (VIDEO)
podkast.jpg
PolitikaIZBORI 25. OKTOBRA, KAMPANJA ĆE BITI ŽESTOKA! Gosti oštro o studentskoj listi: "Samo žele haos i nasilje, cilj im je rušenje sistema"
izbori glasačka kutija glasanje
PolitikaVUČIĆ POSETIO PORODICU KAVAI SA 11 DECE: Divna porodica! Lepo je videti kako stariji paze na mlađe, pomažu majci i koliko u ovoj kući ima sloge i ljubavi (FOTO)
Aleksandar Vučić (12).jpeg