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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je boravio severnobanatskom okrugu, gde je razgovarao sa građanima.

Tom prilikom, njemu je prišao penzioner Ilija Radovanović, koji je za predsednika Vučića imao jedno pitanje: Kad će jednom prestati da se razgraničava visoka, srednja i niska penzija?

- Razumeo sam pitanje. Ali moj odgovor je: ja želim da i oni ljudi koji imaju mnogo niže penzije od vas mogu da žive i da prežive - rekao mu je Vučić, a onda ga upitao kolika je njegova penzija bila 2014. a kolika je danas.

- Važno je da smo živi i zdravi...- izvrdao je odgovor Ilija.

- Pusti to, pusti to, reci koja je danas, odgovori - ponovo je upitao predsednik, ali je Ilija ostao istrajan:

- Ne treba odgovor na ovo - rekao je predsedniku kroz osmeh.