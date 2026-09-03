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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je večeras Palić.

"Srećan što sam imao priliku na Paliću da se sretnem sa mladim ljudima iz cele Vojvodine, da razgovaramo o predstojećoj izbornoj borbi, o posebnom doprinosu mladih ljudi pobedi Srbije, a pošto sam ih smorio dugim govorom i predavanjem, rešio sam da se iskupim time što ću da ih poslužim slaninom, kobasicom, šunkom i sirom. Baš kako i priliči ovde na severu Bačke", naveo je predsednik Vučić u objavi na Instagramu i dodao:

"P.S. Slanina je najbolje prošla…"

Vučić se sa mladima sastao na Paliću na jednom salašu.

"Evo nas ovde na Paliću, gde smo, nemam pojma kad, kupili salaš. I ovde imamo akademiju za mlade talente, imamo fondaciju, imamo Centar za društvenu stabilnost... Ja sad kao najstariji, seckam slaninicu, pošto ja najviše volim slaninu. Ove devojčice i dame nisu se izjasnile. Ali smo večeras obavljali važne stvari i radili na listi za poslanike, gde ćemo da imamo mnogo mladih ljudi, dobrih ljudi, ljudi koji predstavljaju budućnost Srbije. I nadam se samo da će nam lista mnogo mlađa od studentske liste. Za nas nisu samo godine važne, za nas je važno znanje", poručio je Vučić.

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