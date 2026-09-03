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Blokaderski N1 i CRTA napravili su lažnu aferu oko pisama zahvalnosti koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao na adrese penzionera.

Blokaderski mediji su potom hteli da od penzionera dobiju negativne reakcije na potez predsednika Srbije, umesto toga dobili su šamarčinu.

Penzionerke su im u anketi redom hvalile ne samo odluku Vučića da im pošalje pisma zahvalnosti, već i celokupnu politiku predsednika.

"Nisam ni dobila ništa još. I šta je tu loše ako se dobije pismo, u čemu je problem?", pitala je jedna penzionerka, dok je druga rekla:

"Znamo šta je urađeno dosad, pa sve je urađeno, svaka mu čast, pa niko nije. On je to uradio. A ko je dosad uradio? Niko ništa. I stalno nešto ga napadaju, ne znam šta se dešava uopšte."