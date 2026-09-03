Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nakon što su vređali mrvog generala Ratka Mladića, pa čak i pozivali na zabranu njegove sahrane, blokaderi su ponovo pokazali svoje pravo lice: da jedino što mogu da ponude su zabrane i mržnja prema svemu što je srpsko!

Naime, nakon najave predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, blokaderi su brže bolje potrčali da još jednom pokažu šta misle o RS.

Foto: Prinskrin X

- To će se promeniti kada vi odete sa vlasti - napisao je jedan od njih.

Ova rečenica bila je dovoljna da otkrije plan blokadera: