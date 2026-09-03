SRAMOTA! BLOKADERI VREĐAJU RATKA MLADIĆA: Preminulog generala nazivaju "lešinom", smeta im i njegova sahrana!?
Blokaderi ne samo što nemaju plan i programu, već iz dana u dan dokazuju da nemaju ni srce ni dušu.
Na profilu "Građani u blokadi" na platformi "X" vređaju preminulog generala Ratka Mladića nazivajući ga "lešinom" i ne kriju da im smeta sve vezano za njegov poslednji ispraćaj.
"Lešina se prevozi državnim avionom. Dočekuju ga pripadnici vojske Srbije. Žandarmerija salutira. Komemoracija u domu vojske", pišu blokaderi na platformi "X" i potom dodaju:
"I kako posle nije državna sahrana? Kome on prodaje ove laži?"
Podsetimo, komemoracija povodom smrti osuđenog generala Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.
Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.
Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.
Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen.