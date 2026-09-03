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Blokaderi ne samo što nemaju plan i programu, već iz dana u dan dokazuju da nemaju ni srce ni dušu.

Na profilu "Građani u blokadi" na platformi "X" vređaju preminulog generala Ratka Mladića nazivajući ga "lešinom" i ne kriju da im smeta sve vezano za njegov poslednji ispraćaj.

"Lešina se prevozi državnim avionom. Dočekuju ga pripadnici vojske Srbije. Žandarmerija salutira. Komemoracija u domu vojske", pišu blokaderi na platformi "X" i potom dodaju:

Foto: Printscreen/X

"I kako posle nije državna sahrana? Kome on prodaje ove laži?"

Podsetimo, komemoracija povodom smrti osuđenog generala Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.

Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.

Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.