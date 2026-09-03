Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je večeras snimak na kojem se vidi delić atmosfere sa Palića.

- Na Paliću, sa svim koordinatorima liste Ujedinjena Srbija iz Vojvodine. Srećan što ove divne ljude imam za saborce i boriću se za njih i Srbiju svim srcem. Do konačne i ubedljive pobede na severu Srbije - napisao je predsednik.

- Hvala svima na trudu i radu, što ste izdržali dve godine najtežih udaraca i što ste bili dosledni. Ostalo nam je 50 dana do izbora, od vas se očekuje da se borite više nego ikad, hoću da vidim energiju kakvu nikad nisam video - poručio im je predsednik.