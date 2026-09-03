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Novinar blokaderske "Nove S" Slobodan Georgiev otkrio je da je na pijaci dobio lekciju iz politike.

Kako navodi, dok je birao šljive na Đeram pijaci, Miladin mu je objasnio ko je u prednosti uoči predstojećih parlamentarnih izbora.

"Kaže mi Miladin jutros na Đeram pijaci dok ja prebiram po korpi sa madžarkama:

'Gledao sam istraživanja dr Bešića: Vučić u prednosti 10% u odnosu na studente, niko drugi ne prelazi cenzus...", napisao je Georgiev i priznao da je ostao u šoku:

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Foto: Printscreen/X

"Ja stvarno nisam mogao da verujem šta mi priča, zanemeo sam..."

Podsetimo, kako je Kurir pisao, vanredni parlamentarni izbori će biti 25. oktobra.

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