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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će boraviti u Severnobačkom okrugu, gde ga očekuje niz obilazaka i razgovora sa građanima, poljoprivrednicima i privrednicima. Prema najavi Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike, program počinje na Paliću.

Vučić će u 10 časova posetiti porodicu Čupić na Paliću, nakon čega je za 10.45 predviđen obilazak Gerontološkog centra Subotica. Potom će u 11.45 u Bagremovu obići poljoprivredno gazdinstvo Stanković.

Program se nastavlja u Bačkoj Topoli, gde je za 12.30 najavljen obilazak "Industrije mesa Topola", dok će u 13.10 predsednik posetiti preduzeće "Agrokons d.o.o." u Malom Iđošu.

Kurir.rs

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