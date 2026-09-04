Predsednik Srbije tokom dana će posetiti porodicu Čupić, Gerontološki centar Subotica, poljoprivredno gazdinstvo Stanković i više privrednih subjekata.
Politika
OD PALIĆA DO MALOG IĐOŠA, VUČIĆ DANAS NA TERENU! Predsednik Srbije obilazi Severnobački okrug i razgovara sa građanima, poljoprivrednicima i privrednicima
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će boraviti u Severnobačkom okrugu, gde ga očekuje niz obilazaka i razgovora sa građanima, poljoprivrednicima i privrednicima. Prema najavi Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike, program počinje na Paliću.
Vučić će u 10 časova posetiti porodicu Čupić na Paliću, nakon čega je za 10.45 predviđen obilazak Gerontološkog centra Subotica. Potom će u 11.45 u Bagremovu obići poljoprivredno gazdinstvo Stanković.
Program se nastavlja u Bačkoj Topoli, gde je za 12.30 najavljen obilazak "Industrije mesa Topola", dok će u 13.10 predsednik posetiti preduzeće "Agrokons d.o.o." u Malom Iđošu.
Kurir.rs
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