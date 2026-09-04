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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas pokreće podkast, a njegov prvi gost u okviru ovog projekta, koji će se emitovati na platformi Jutjub danas u 12 časova, biće niko drugi do košarkaška legenda Miroslav Muta Nikolić.

Vučić je danas na svom istagramu objavio tizer za prvu epizodu podkasta, gde je pokazao jednu predivnu scenu u kojoj košarkaška legenda pokazuje predsedniku karticu iz 1984. godine, a na njoj sliku jednog mršavog dečaka.

- Doneo moju, a nije mi ni rekao. Ovo je moje za Košarkaški savez Jugoslavije, tako sam bio mršav klinac, tad sam imao 14 godina, registrovan za Mladost u Zemunu - rekao je nasmejan predsednik.