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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Severnobački okrug, a tokom posete Paliću, pored ozbiljnih tema koje se tiču razvoja ovog dela zemlje, nije propustio priliku ni da se našali na svoj i račun svojih saradnika.

Vidno raspoložen, Vučić je kroz šalu prokomentarisao i konstataciju novinara da ga ne čuju.

- Već duže vreme bukvalno pijem samo "zero" kolu, to je počelo da me ubija, kao da nisam večerao - rekao je on kroz smeh.

Govoreći o čak devetoj fazi radova na pozorištu u Subotici, Vučić je u šaljivom tonu prokomentarisao razgovor sa gradonačelnikom Subotice Stevanom Bakićem.

- A ti si Bakiću baš za koncertnu dvoranu. Samo da uzmu pare iz Beograda. A gde je Maja? Znaš li šta je njen odgovor? "Nemam!" - rekao je predsednik.

Na pitanje predsednika o stanju puteva, gradonačelnik Stevan Bakić rekao je da ima nameru da o tome razgovara sa predsednicom pokrajinske vlade Majom Gojković. Vučić se na to nasmejao, pa nastavio u istom šaljivom tonu.

- On celo veče drnda telefon. Sedim pored njega u kafani, ubija me ona "zero" kola, a on samo u telefon gleda. Koncertne dvorane gleda - kazao je on i izazvao smeh prisutnih.