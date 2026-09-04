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Tokom obilaska Severnobačkog okruga i razgovora sa porodicom Ćupić, predsednik Srbije Aleksandar Vučić zastao je na trenutak od ozbiljnih tema i posvetio pažnju najmlađim članovima porodice.

U razgovoru sa mališanima bilo je mesta i za šalu. Jednog od najmlađih članova porodice Ćupić Vučić je upitao za koga navija, a odgovor je glasio - Portugal.

- Kakav bre Portugal? Za Srbiju navijaš - nasmejao se Vučić.

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Foto: Kurir

Mališani su predsedniku poklonili svoje crteže, a Vučić nije krio oduševljenje njihovom veštinom, a zanimalo ga je i kako se najmlađi snalaze u svakodnevnim obavezama, pa je jednog od njih upitao ide li u vrtić.

- Kad ćeš da naučiš da pišeš? Ne znaš, al ne žuri ti se. Tako i ovaj moj kad treba u školu da krene: "Jaoj, jaoj jaoj..." Kao da ga neko na mučenje vodi, a ne u školu - kazao je on u razgovoru sa mališanima.

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Foto: TV Pink Printscreen

Predsednik je razgovarao i sa porodicom o tome šta bi moglo da im pomogne, a zahvalio se i Tamari Grujić, autorki emisije "Sa Tamarom u akciji", koja je ranije pomogla porodici.

Posebno ga je zanimalo kako mališani funkcionišu i sarađuju zajedno, naročito u situacijama kada su roditelji na poslu. Upravo tada sa njima je podelio i lično iskustvo o odnosu sa bratom, ali i poruku o značaju porodice.

- Brat i ja do moje 12, njegove 10, kao pas i mačka. A od tada kao jednojajčani blizanci. Dođe vreme, shvatiš da je lakše zajedno. Da te na "Ko hoće brzo negde da stigne, nek ide sam, a ko hoće daleko da ide, nek ide zajedno, sa nekim." Braća, porodica, uvek zajedno da se držite. Neki su pokušali da nam razore i podele porodice, i ovo je najveće blago što imate. Mnogo sam srećan što vas vidim ovde zajedno - kazao je on.

Kurir.rs

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