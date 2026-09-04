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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će otići u Niš uprkos porukama i pretnjama onih koji tvrde da tamo nije dobrodošao. Govoreći o političkim pritiscima, ali i o reakcijama na njegov dolazak, Vučić je rekao da ne smatra da je reč o njegovom strahu, već o, kako je ocenio, neprihvatanju drugačijeg mišljenja.

Na pitanje da li će ići u Niš i na pretnje blokadera da nije dobrodošao, predsednik je rekao da će naravno otići i pored pretnji.

- Samo neka pozivaju oni. Dobro ako neću smeti. Ja sam mislio da su se malo opametili, da su razumeli da nije stvar u mom strahu. Ali izgleda da nisu. I molim policiju da ih pusti, da vidim baš šta će da urade, samo nemojte onda da pozivaju policiju. Da vidim šta će da urade. Naravno da ništa. Ali to vam govori o nečijoj nasilničkoj siledžijskoj prirodi - rekao je predsednik.

Vučić je dodao da takvo ponašanje govori o neprihvatanju činjenice da građani mogu imati drugačije političko mišljenje.

- To govori o totalitarnoj, siledžijskoj prirodi i neprihvatanju da ljudi imaju drugačije mišljenje - kazao je predsednik.

Govoreći o spekulacijama u vezi sa sahranom Ratka Mladića i dočekom njegovog tela u Srbiji, Vučić je rekao da je razgovarao sa porodicom i da će oni sami odlučiti kako će taj događaj izgledati.

- Pa kad se država pojavi zašto se pojavila, i tako dalje. Razgovarao sam sa porodicom Mladić, to je njihov izbor, šta će da rade i kako da rade. Ja imam Mirzijojeva. Imam zvaničnu posetu u ponedeljak i utorak ceo dan, predsednik Uzbekistana, zakazanu pre četiri meseca. Da li sam uradio sve što je moguće da to protekne na dostojanstven način, na ozbiljan i odgovoran način, baš sam to uradio. To je sve što mogu da vam kažem - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Dodao je da se, kako je naveo, ponaša odgovorno i da je upravo iz tog razloga otkazan skup u Novom Sadu.

- Mi dajemo sve od sebe. Zakazali smo u običnoj sali sednicu Glavnog odbora, nekome valjda smeta i Glavni odbor. Nepoželjan sam u Novom Sadu gde sam doveo 14 fabrika, u Nišu gde sam doveo 12 fabrika. Niš gde sam uradio tri autoputa! Meni da kažu da sam nepoželjan oni koji su opljačkali i Niš i Novi Sad - poručio je predsednik.

Vučić je rekao i da su blokaderi na teži način naučili da nisu sila, iako je ranije pokušavao da do tog zaključka dođu mirnim putem.

- Mi da ih napadamo nećemo, niti bilo šta da uradimo protiv njih. Nek se skupljaju koliko hoće... Maltretirali su građane ove zemlje dve godine. Ali oni su Pol Potova omladina, predvode ih NVO pa misle da imaju pravo na to. Videćete da neće biti tako. Vidimo se sutra na Glavnom odboru - rekao je on.