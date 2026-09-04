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Kako je predsednik Aleksandar Vučić već najavio, kroz podkast želi da razgovara sa zanimljivim ljudima o temama koje nisu vezane samo za politiku, već i za sport, kulturu, umetnost, veru, istoriju, životne priče, uspehe i padove.

Prvi gost je poznati košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić, a emisiju možete gledati na Vučićevom Jutjub kanalu "Aleksandar Vučić".

O košarkaškim počecima Razgovor je otvoren pitanjem kako se Muta Nikolić odlučio baš za košarku.

Foto: Youtube Printscreen

- Bio sam svestrani sportista. Mnogo sam igrao i fudbal i košarku i rukomet. Bio sam najveći talenat za rukomet, recimo. Onda mi je ispalo rame i prešao sam na košarku - ispričao je Nikolić.

Kako je naveo, u to vreme košarka je bila veoma popularna u Smederevskoj Palanci, a već kao tinejdžer počeo je da dobija i stipendiju.

- Imao sam tada 14, 15 godina i tada se plaćalo malo, neka stipendija je bila. Ja sam se pravio pred društvom da tamo nešto zarađujem kao klinac. Onda sam prešao na košarku, jer je ona tada, sedamdesetih godina, bila u drugoj ligi u Smederevskoj Palanci - rekao je Muta.

Vučić ga je potom pitao i o popularnosti boksa u Palanci, na šta je Nikolić objasnio da je boks kasnije postao dominantan, dok je košarka u tom periodu imala stabilnu poziciju.

- Košarka je kod nas bila zdrava. Mi smo jedina ekipa koja nikad nije ispadala iz druge lige u to vreme, mislim na staru Jugoslaviju - rekao je Nikolić.

Na pitanje na kojoj je poziciji igrao, Muta je odgovorio:

- Igrao sam trojku. Ali skakao sam metar, zakucavao sam preko odbrane. Nije bilo toliko centara. Kada se nađe čovek od dva metra, mi smo se smejali na ulici.

Foto: Youtube Printscreen

Nikolić je objasnio da se košarka od njegovih igračkih dana do danas drastično promenila, posebno kada je reč o fizičkim predispozicijama igrača i taktici.

- Košarka je mnogo napredovala. Danas igrači od dva metra i 15 centimetara trče kao bekovi. Motorika se nadograđivala. Mi smo tada igrali sa četiri beka i jednim centrom, a taj „trapavi“ centar jedva je davao zicer - rekao je on.

Prema njegovim rečima, nekada su ekipe imale nekoliko izuzetno efikasnih igrača, pa su pojedinci mogli da postignu i po 40 poena na utakmici.

Razgovor se potom dotakao i odbrane i načina na koji se košarka danas trenira. Vučić je primetio da se nekada mnogo više igralo "dva na dva", dok su danas uobičajeni pik-en-rol, preuzimanja i pomoć sa strane.

"Nismo imali ni patike za trening"

Nikolić je istakao da su se nekada treninzi značajno razlikovali od današnjih.

- Košarka je napredovala, mi nismo ni znali vežbe tada. Nije bilo istezanja kao sada, nije bilo kondicionih trenera. Odmah smo radili polaganja, šuteve i počinjali da igramo - prisetio se Muta.

Posebno se nasmejao kada se prisetio opreme koju su imali na raspolaganju.

- Nismo imali ni patike. Igrali smo na betonu. Sećaš se "šangajki"? Ćale mi je jedva kupio patike, a ja sam voleo plitke. One su bile duboke, pa sam ih skratio i izgledale su kao papuče - rekao je Nikolić.

U nastavku razgovora Vučić i Nikolić govorili su o tome koliko se košarka promenila od generacije Dražena Dalipagića, Mirze Delibašića, Zorana Slavnića i Dragana Kićanovića do današnjih igrača. Nikolić smatra da bi legendama iz tog vremena danas bilo znatno teže da igraju, ali veruje da bi se kao veliki igrači uspešno adaptirali na savremenu košarku.

Foto: Youtube Printscreen

- Mnogo se promenilo. Danas se igra mnogo brže, traži se fizička spremnost, igrači moraju da trče ceo teren. Nema više toliko postavljenih akcija, odmah se ide u sekundarni kontranapad - objasnio je on.

Posebnu pažnju u razgovoru posvetili su Nikoli Jokiću, kojeg je Muta opisao kao igrača koji ima izuzetnu košarkašku inteligenciju.

- Jokić je glava. On zna da doda, Jokić je plejmejker u našoj reprezentaciji. On je na petici i tu je odmah prednost neviđena - rekao je Nikolić.

Vučić je podsetio i na Mute Nikolića na period rada u BFC Beočin, kada je njegova ekipa vodila 2:0 protiv Partizana, ali je serija na kraju završena rezultatom 2:3.

Nikolić se prisetio i tog perioda, uz tvrdnju da nikada ne bi prodao utakmicu.

- Muta za život ne bi prodao utakmicu - rekao je Vučić, na šta je Nikolić odgovorio:

- Ma kakvi. Koje su to pare? Titula je titula -

Foto: Youtube Printscreen

Kurir.rs

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