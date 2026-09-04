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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se danas sa potpredsednikom Vlade Republike Slovenije i ministrom za privredu, rad i sport dr Anžeom Logarom, sa kojim je razgovarala o daljem jačanju saradnje Srbije i Slovenije, posebno u oblastima rada, zapošljavanja i ekonomskih odnosa.

- Poželela sam mu dobrodošlicu u Srbiju i čestitala na imenovanju, uz uverenje da snažne privredne veze naših zemalja možemo dodatno da unapredimo konkretnom saradnjom naših institucija. Posebno me raduje što je Slovenija potvrdila učešće na EXPO 2027 Beograd. Potpredsednik Logar istakao je da je za to postojala snažna inicijativa slovenačkih privrednika, koji EXPO prepoznaju kao važnu priliku za predstavljanje svojih kompanija, znanja i inovacija i za nove poslovne veze sa Srbijom - ističe ministarka.

Ona dodaje da o snazi naših ekonomskih odnosa najbolje govore konkretni podaci - u Srbiji posluje više od 1.200 kompanija sa većinski slovenačkim kapitalom, koje zapošljavaju oko 25.000 ljudi, dok je Srbija druga najveća destinacija slovenačkih direktnih investicija u inostranstvu.