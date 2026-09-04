Predsednik Vučić izjavio je danas da će sredinom septembra biti potpisan ugovor sa jednom kompanijom iz automotiv industrije koja će doći u Suboticu i zaposliti 200 ljudi, ali da ne može da otkriva o kojoj kompaniji je reč dok se ne potpiše ugovor.

- Rekao sam da Swarovski više nije pitanje hoće li ostati, ostaće sigurno, samo je pitanje hoćemo li uspeti da se izborimo za nove investicije - rekao je Vučić tokom obilaska porodice Ćupić na Paliću, gde je započeo posetu Severnobačkom okrugu.