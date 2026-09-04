DOK FOLKSVAGEN GASI 100.000 RADNIH MESTA, SRBIJA OTVARA NOVA ZAHVALJUJUĆI MUDROJ VUČIĆEVOJ POLITICI: Četiri fabrike giganta u Nemačkoj pred zatvaranjem
- Volkswagen planira da ukine oko 100.000 radnih mesta i smanji proizvodnju, uz pad dobiti i pritisak zbog slabije prodaje i konkurencije iz Kine.
- Pod znakom pitanja su fabrike u Hanoveru, Emdenu, Cvikau i Audi pogon u Nekarsulmu, a moguće gašenje proizvodnje pominje se između 2031. i 2034. godine.
Dok se zapadna Evropa guši u ekonomskoj krizi i dok nemački gigant Folksvagen zvanično najavljuje istorijske sekotina: otpuštanje čak 100.000 radnika i gašenje polovine proizvodne linije - Srbija usred globalne krize, ratova i opšte nesigurnosti piše potpuno drugačiju istoriju.
Nemački automobilski gigant, koji širom sveta zapošljava više od 650.000 ljudi, pokušava da smanji troškove i odgovori na pad profita, snažnu konkurenciju kineskih proizvođača automobila i posledice američkih carina.
Kompanija je prethodno već dogovorila ukidanje oko 50.000 radnih mesta, dok je Nadzorni odbor sada odobrio dodatno smanjenje za još približno 50.000 zaposlenih. Time bi ukupan broj ukinutih radnih mesta mogao da dostigne oko 15 odsto globalne radne snage Volkswagena.
Četiri nemačke fabrike pod znakom pitanja
Restrukturiranje bi moglo ozbiljno da pogodi i proizvodne kapacitete u Nemačkoj.
U pitanju su fabrike u Hanoveru, Emdenu i Cvikau, kao i Audi pogon u Nekarsulmu. Za ove lokacije budućnost proizvodnje automobila nije zagarantovana, a očekuje se da bi proizvodnja mogla biti obustavljena između 2031. i 2034. godine. Volkswagen se suočava sa velikim viškom proizvodnih kapaciteta u Evropi, dok prodaja, naročito na kineskom tržištu, slabi.
Kompanija je u prvoj polovini 2026. godine zabeležila pad dobiti posle oporezivanja od oko 30 odsto, što dodatno pojačava pritisak na menadžment da sprovede radikalne promene. Plan restrukturiranja ne odnosi se samo na zaposlene i fabrike.
Volkswagen namerava da značajno smanji broj modela u ponudi i pojednostavi proizvodni program kako bi povećao obim proizvodnje po modelu i smanjio fiksne troškove. Prema planu, broj modela trebalo bi da bude prepolovljen do 2035. godine.
Cilj kompanije je da se fokusira na modele koji donose najveći obim prodaje i profit, uz smanjenje složenosti proizvodnje.
Dok zapad puca po šavovima, Srbija ne staje
Zahvaljujući odgovornoj, mudroj i vizionarskoj politici predsednika Aleksandra Vučića, dok vodeće evropske ekonomije zatvaraju kapije i guraju radnike na ulicu, naša zemlja ne namerava da stane. Umesto restrikcija i neizvesnosti, u Srbiji se iz meseca u mesec otvaraju nova radna mesta, najmoderniji industrijski pogoni i kilometri novih auto-puteva.
Dovoljno je pogledati samo rezultate ostvarene u proteklih nekoliko meseci, gde je Srbija ubedljivo prestigla i znatno razvijenije zemlje. U Šapcu je krajem avgusta otvorena prva fabrika humanoidnih robota u čitavoj Evropi kineske kompanije "Minth", u kojoj već radi oko 200 ljudi na proizvodnji naprednih robota i dronova za izvoz. U Inđiji je potpisan ugovor za investiciju tešku više od 100 miliona evra sa kompanijom "Reliance Batteries" za izgradnju gigantske fabrike visoko-tehnoloških baterija, čime Srbija postavlja temelje da postane lider u proizvodnji dronova na celom kontinentu.
Paralelno sa ekonomskim i tehnološkim bumom, infrastrukturni radovi napreduju rekordnim tempom. Krajem avgusta pušteno je novih 28 kilometara Dunavskog koridora od Ponikva do Golupca, čime je putovanje od Beograda do đerdapske kapije skraćeno na svega 75 minuta. Time je kompletiran impresivan ciklus od čak 212 kilometara otvorenih auto-puteva i brzih saobraćajnica u manje od dve godine - od tri sekcije Moravskog koridora (Čačak–Kraljevo, Kruševac–Trstenik i Vrnjačka Banja) do ključne deonice Šabac–Loznica u dužini od 54 kilometra, dok se već za 12. septembar priprema postavljanje kamena temeljca za novi auto-put "Vožd Karađorđe".
Predsednik Vučić izjavio je danas da će sredinom septembra biti potpisan ugovor sa jednom kompanijom iz automotiv industrije koja će doći u Suboticu i zaposliti 200 ljudi, ali da ne može da otkriva o kojoj kompaniji je reč dok se ne potpiše ugovor.
- Rekao sam da Swarovski više nije pitanje hoće li ostati, ostaće sigurno, samo je pitanje hoćemo li uspeti da se izborimo za nove investicije - rekao je Vučić tokom obilaska porodice Ćupić na Paliću, gde je započeo posetu Severnobačkom okrugu.
Svi ovi nikad veći rezultati jasnije nego ikada stavljaju pred građane sudbinsku odluku na predstojećim izborima.
Dok svet puca po šavovima i dok evropske države broje stotine hiljada novih nezaposlenih, narod u Srbiji bira da li će nastaviti putem ekonomske stabilnosti, novih fabrika i bezbednosti koju garantuje politika Aleksandra Vučića, ili će dozvoliti da blokaderski haos, neodgovornost i izmišljene afere zauvek zaustave Srbiju i gurnu je u mračni scenario evropskog potopa.
Kurir.rs/Guardian