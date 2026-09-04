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Blokaderi iz Zeleno-levog fronta uništili su mural posvećen pokojnom generalu Ratku Mladiću u Novom Sadu.

Mural na kom piše: "Bulevar Ratka Mladića", jedan blokader je išarao crvenim sprejem.

- Novi Sad je oduvek bio slobodarski grad. Nećemo dozvoliti da ga neko skrnavi i veliča osuđenog ratnog zločinca - piše u opisu snimka koji su objavili blokaderi iz ZLF.

Na ovaj način je takozvana studentska lista još jednom pokazala kakvo je njihovo mišljenje o pokojnom generalu Mladiću.

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