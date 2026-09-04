Politika
"STUDENTSKA" LISTA JOŠ JEDNOM POKAZALA STAV O GENERALU MLADIĆU: Uništen mural posvećen srpskom vojskovođi u Novom Sadu, hvale se GNUSNIM ČINOM (VIDEO)
- U Novom Sadu je uništen mural posvećen pokojnom generalu Ratku Mladiću.
- Na snimku koji su objavili blokaderi iz Zeleno-levog fronta vidi se kako je jedan od njih mural išarao crvenim sprejem.
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Blokaderi iz Zeleno-levog fronta uništili su mural posvećen pokojnom generalu Ratku Mladiću u Novom Sadu.
Mural na kom piše: "Bulevar Ratka Mladića", jedan blokader je išarao crvenim sprejem.
- Novi Sad je oduvek bio slobodarski grad. Nećemo dozvoliti da ga neko skrnavi i veliča osuđenog ratnog zločinca - piše u opisu snimka koji su objavili blokaderi iz ZLF.
Na ovaj način je takozvana studentska lista još jednom pokazala kakvo je njihovo mišljenje o pokojnom generalu Mladiću.
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