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Nakon obraćanja građanima u Subotici, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio se u Gerontološki centar, gde su ga zaposleni dočekali aplauzom. Predsednik je obišao korisnike centra, razgovarao sa najstarijim sugrađanima i interesovao se šta im je potrebno, a susret je protekao u toploj i srdačnoj atmosferi.

Jedna od korisnica centra predsednika je zagrlila i izljubila, dok su mu drugi penzioneri poželeli dobrodošlicu.

- Dobro došao, dragi sine, blago naše, dobro došao - poručila je jedna baka predsedniku.

Vučić je potom obišao i prostorije u kojima se odvija radna terapija za najstarije i istakao da je objekat obnovljen. Govoreći o uslovima rada u ustanovama socijalne zaštite, rekao je da postoji problem sa nedostatkom zaposlenih, koji je povezan i sa visinom zarada.

- Imamo problem sa time, ne možemo da zaposlimo dovoljno ljudi, zato što su niske plate u ustanovama socijalne zaštite, i zato će oni da dobiju najveće povećanje. Ako bude 3 odsto za druge, njima će biti 5. Ako bude 7 ili 8 odsto za druge, za njih će biti 12 - rekao je predsednik.

Foto: Nemanja Nikolić

U razgovoru sa penzionerima, Vučić je govorio i o novim finansijskim izdvajanjima i najavljenom povećanju penzija.

- Četrnaestog dobijate po 35.000 uglavnom, 22. dodatnih 6.000 dinara. A u međuvremenu ćemo vas obavestiti koliko povećavamo penzije od decembra - rekao je on.

Jedna baka rekla mu je da su svi u domu za to da bude doživotni predsednik, a Vučić se potom interesovao šta im je najpotrebnije i kako bi dodatno mogao da se unapredi život penzionera.

- Nama su penzioneri naši, njihove vredne ruke su ovu zemlju napravili. Mi smo u jednom trenutku uništili dobar deo onoga što su oni napravili. Sada je vreme da im vratimo za sve što su uradili. Zato u narednom periodu hoću da osim povećanja penzija i jednokratnih davanja pravimo centre koji će imati više sadržaja za penzionere, da mogu da se okupljaju, igraju, druže se - rekao je on.

1/21 Vidi galeriju Vučić u Gerontološkom centru u Novom Sadu Foto: Nemanja Nikolić

Predsednik je zatim ušao u salu u kojoj ga je sačekao veliki broj penzionera, a dočekan je snažnim aplauzom.

- Meni je ovo najveća čast i zadovoljstvo, što sam danas ovde sa vama. I kada smo obnavljali ovaj centar, nadao sam se da ću videti lica ljudi punih života. A u vama ima energije više nego kod nas, što smo barem po godinama mlađi. Hvala vam što ste marljivim rukama izgradili ovu zemlju, što neki od nas nisu uspeli da sačuvaju. Penzije su zaostajale za platama, vi ste najviše trpeli, ali ste uvek bili uz državu i sve ste razumeli. Penzije će sada da prate plate u potpunosti! Dobićete najmanje 6.000 dinara 22. ovog meseca, pre toga najmanje 35.000. A u decembru imaćete značajno povećanje penzija, otkrićemo koliko će povećanje biti, i neće to biti malo. Penzija je redovna, dinar je stabilan, znam da nije dovoljno i idealno, ali vi ste to zaslužili - rekao je predsednik.

Na pitanje šta im je najpotrebnije i imaju li primedbi, jedna korisnica rekla je predsedniku da je zadovoljna svime, da je sve čisto i da su zaposleni odlični.

Foto: Nemanja Nikolić

Vučić joj je zahvalio na rečima, ističući da je posebno važno kada stariji građani pokazuju poštovanje prema ljudima koji brinu o njima i prema svom društvu.

- Koliko ste vi divni ljudi ovde... Niko vam ne bi dao 88 godina, ali vam hvala na tome... Teško je danas pronaći ljude u eri društvenih mreža, svi su nečime nezadovoljni. A ovako da vidite ljude kako pokazuju poštovanje prema tuđem radu, prema zaposlenima ovde, državi, ja sam vam beskrajno zahvalan. Vi ste stub našeg društva, stub na kojem počiva Srbija. Vi ste omogućili da Srbija može da ide napred. Mnogi drugi ne bi imali ni strpljenja, ni trpeljivosti, beskrajno vam hvala na svemu - rekao je predsednik.

Na kraju susreta, jedan od korisnika centra uputio je predsedniku poruku podrške.

- Predsedniče živi bili vi nama, da nas možete i dalje voditi, a mi ćemo biti uz vas - poručio je Vučiću jedan deka.