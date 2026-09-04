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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski položila je venac u Crkvi Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila u Deligradu.

- Kao izaslanik predsednika Republike Srbije, položila sam venac u Crkvi Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila u Deligradu, u znak sećanja na junake koji su pre 220 godina branili Srbiju i njenu slobodu. Slava i večna zahvalnost našim slavnim precima - istakla je ona.

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