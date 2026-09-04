Politika
Slava i večna zahvalnost našim slavnim precima: Ministarka Stamenkovski položila venac u Crkvi Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila u Deligradu
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski položila je venac u Crkvi Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila u Deligradu.
- Kao izaslanik predsednika Republike Srbije, položila sam venac u Crkvi Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila u Deligradu, u znak sećanja na junake koji su pre 220 godina branili Srbiju i njenu slobodu. Slava i večna zahvalnost našim slavnim precima - istakla je ona.
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