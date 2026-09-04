ŠTA HOĆE, DA NE BUDE SAHRANJEN PORED ĆERKE? NEĆE MOĆI DOK SAM JA PREDSEDNIK! Vučić odgovorio Plenkoviću - Poslaću mu ogledalce, da vidi, pa da DRŽI PRIDIKE
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na sramnu izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da Srbija mora da se vrati u školu i da nauči temeljne vrednosti. Vučić je poručio da bi bilo dobro da prvo sebe pogleda u ogledalo, a da tek onda može da drži pridike.
- Najvažnija vrednost, poručujem Andreju Plenkoviću, da jedna nacija bude vaspitana i školovana da se bori protiv nacizma, a ne da sa oduševljenjem prihvata nacističke pozdrave i vrednosti. Po tom pitanju bi mnogo novih razreda trebalo da se doda u Hrvatskoj, da nauče kako da ne prihvataju nacizam kao najvišu vrednost. Dok to ne urade kod sebe, neka ne drže pridike nekom drugom, a posebno ne slobodarskom narodu koji se uvek borio protiv fašizma i nacizma! Beograd je bio jedini glavni grad u regionu koji je bio napadnut od strane fašista i nacista. Želim da kažem da su to velike razlike i neuporedive stvari. Prvo sebe neka pogledaju u ogledalo, pa neka drže pridike. Normalan im je pozdrav koji je gori od "zig hajl", a to je "Za dom spremni", ustaški nacistički pozdrav, a nije im normalno da nekoga sahranite i ništa više od toga - rekao je predsednik Srbije.
Vučić je podsetio da porodica generala Ratka Mladića sve radi i organizuje, a država je tu kao servis da pomogne.
- Šta da ne obezbedimo skup? Znate li koliko nam je ljudi potrebno da očiste Košutnjak, zato što se na najtežem mestu održava sahrana, za prilaz i dolazak ljudi. Sve naše snage su tu da obezbede sigurnost za svakog čoveka, da ne pričam o hiljadu drugih detalja. Telo je u crkvi, kada bude završena autopsija. Porodica tražila crkvu, tražila grobno mesto. Šta hoće u stvari, pasja groblja, kao komunisti? Da ne može da bude sahranjen pored kćerke? Neće moći dok sam ja predsednik! A Plenkoviću ogledalce da pošaljem, da vidi kako je izgledao koncert u Vukovaru i onaj na kom je bio u Zagrebu, pa onda da drži pridike drugima - poručio je predsednik Aleksandar Vučić.
Kurir Politika