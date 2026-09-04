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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na sramnu izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da Srbija mora da se vrati u školu i da nauči temeljne vrednosti. Vučić je poručio da bi bilo dobro da prvo sebe pogleda u ogledalo, a da tek onda može da drži pridike.

- Najvažnija vrednost, poručujem Andreju Plenkoviću, da jedna nacija bude vaspitana i školovana da se bori protiv nacizma, a ne da sa oduševljenjem prihvata nacističke pozdrave i vrednosti. Po tom pitanju bi mnogo novih razreda trebalo da se doda u Hrvatskoj, da nauče kako da ne prihvataju nacizam kao najvišu vrednost. Dok to ne urade kod sebe, neka ne drže pridike nekom drugom, a posebno ne slobodarskom narodu koji se uvek borio protiv fašizma i nacizma! Beograd je bio jedini glavni grad u regionu koji je bio napadnut od strane fašista i nacista. Želim da kažem da su to velike razlike i neuporedive stvari. Prvo sebe neka pogledaju u ogledalo, pa neka drže pridike. Normalan im je pozdrav koji je gori od "zig hajl", a to je "Za dom spremni", ustaški nacistički pozdrav, a nije im normalno da nekoga sahranite i ništa više od toga - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je podsetio da porodica generala Ratka Mladića sve radi i organizuje, a država je tu kao servis da pomogne.

- Šta da ne obezbedimo skup? Znate li koliko nam je ljudi potrebno da očiste Košutnjak, zato što se na najtežem mestu održava sahrana, za prilaz i dolazak ljudi. Sve naše snage su tu da obezbede sigurnost za svakog čoveka, da ne pričam o hiljadu drugih detalja. Telo je u crkvi, kada bude završena autopsija. Porodica tražila crkvu, tražila grobno mesto. Šta hoće u stvari, pasja groblja, kao komunisti? Da ne može da bude sahranjen pored kćerke? Neće moći dok sam ja predsednik! A Plenkoviću ogledalce da pošaljem, da vidi kako je izgledao koncert u Vukovaru i onaj na kom je bio u Zagrebu, pa onda da drži pridike drugima - poručio je predsednik Aleksandar Vučić.