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Porodica generala Ratka Mladića, čije telo je juče stiglo iz Haga u Srbiju, kao i njegova odbrana i medicinski tim odbrane govorili su danas o okolnostima generalove smrti u pritvoru u Hagu, poslednjim danima njegovog života i informacijama i detaljima u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom.

Tom prilikom se Darko Mladić, sin preminulog generala, zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na, kako je naveo, "brzom izjavljivanju saučešća i podršci koju je porodica dobijala kada god joj je bila potrebna"!

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Foto: screenshot pink tv

- Dobio sam saučešće veoma brzo od predsednika Vučića i cele njegove porodice. Ovo je narodna sahrana. Ne bavim se politikom i ne bih želeo da mešam politiku u sve ovo - naveo je Darko Mladić i dodao: 

- Što se tiče naših zahteva, kojih je bilo dosta, kad god nam je nešto bilo potrebno, on je uvek bio tu za nas. Zato mu se ovom prilikom javno zahvaljujem - poručio je Darko Mladić.

Ratko Mladić Foto: tv prva printscreen, TV Prva prinscreen

General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u 84. godini u pritvoru Haškog tribnula, a njegovo telo je juče dopremljeno u Srbiju. Sahrana nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske biće u ponedeljak 7. septembra.

Kurir Politika

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