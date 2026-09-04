"ALEKSANDAR VUČIĆ JE UVEK BIO TU ZA NAS" Sin Ratka Mladića zahvalio se predsedniku na pomoći koju je pružao njegovoj porodici
Porodica generala Ratka Mladića, čije telo je juče stiglo iz Haga u Srbiju, kao i njegova odbrana i medicinski tim odbrane govorili su danas o okolnostima generalove smrti u pritvoru u Hagu, poslednjim danima njegovog života i informacijama i detaljima u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom.
Tom prilikom se Darko Mladić, sin preminulog generala, zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na, kako je naveo, "brzom izjavljivanju saučešća i podršci koju je porodica dobijala kada god joj je bila potrebna"!
- Dobio sam saučešće veoma brzo od predsednika Vučića i cele njegove porodice. Ovo je narodna sahrana. Ne bavim se politikom i ne bih želeo da mešam politiku u sve ovo - naveo je Darko Mladić i dodao:
- Što se tiče naših zahteva, kojih je bilo dosta, kad god nam je nešto bilo potrebno, on je uvek bio tu za nas. Zato mu se ovom prilikom javno zahvaljujem - poručio je Darko Mladić.
General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u 84. godini u pritvoru Haškog tribnula, a njegovo telo je juče dopremljeno u Srbiju. Sahrana nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske biće u ponedeljak 7. septembra.
Kurir Politika