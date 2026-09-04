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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuo svoj podkast, pod nazivom "podkAVst", a gost prve emisije bio je proslavljeni košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić.

Kako je predsednik Aleksandar Vučić već najavio, u podkastu želi da razgovara sa zanimljivim ljudima o temama koje nisu vezane samo za politiku, već i za sport, kulturu, umetnost, veru, istoriju, životne priče, uspehe i padove, te tako možemo očekivati raznolike goste.

U prvoj epizodi podkasta koja je premijerno emitovana danas, košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić otkrio je nepoznate detalje svoje karijere, ali i zanimljivosti iz života predsednika Srbije koje javnost nije znala.

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Foto: Youtube Printscreen

Prisetio se i početaka, kada, kako kaže, nije bilo ni patika ni kondicionih trenera, već se treniralo na betonu, a otkrio je i da je Vučić kao klinac bio član Košarkaškog saveza Jugoslavije, te pokazao člansku kartu.

Podkast Aleksandra Vučića Foto: Printscreen/ Youtube, Youtube Printscreen

- Kako sam bio mršav klinac. Tada sam imao 14 godina - rekao je Vučić.

- Bio si registrovan za Partizan. To niko ne zna - rekao je Nikolić Vučiću.

Pred sam kraj prve epizode, Aleksandar Vučić je otkrio i detalj koji do sada nije bio poznat javnosti, a to je da prvi gost njegovog podkasta trebalo da bude Duško Vujošević.

- Hoću nešto da otkrijem i tebi i ljudima koji će ovo možda da pogledaju. Ja sam dogovorio da prvi podkast radim sa Duškom Vujoševićem.

Dule Vujošević
Foto: Ana Paunkovic/Kurir

Dogovorili smo se da pričamo kao što pričam sa tobom, samo o košarci, ni o čemu drugom. Sve smo dogovorili, a sedam dana posle toga on je otišao u bolnicu - rekao je Vučić i istakao da mu je posebno žao što nije imao priliku da sa Vujoševićem razgovara o košarci i svemu što je tokom karijere prošao.

- Toliko mi je žao što nisam imao tu čast i priliku da razgovaramo o košarci i o svemu. Ja sam njega upoznao u Pinkiju, kada je trenirao Zvezdu - rekao je predsednik.

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