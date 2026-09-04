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Nebojša Obrknežev je ocenio da su uslovi u kojima se Mladić lečio "veoma upitni", dok je Ugrešić govorio o njegovom značaju za Srbe u Republici Srpskoj i širem odnosu prema ratovima devedesetih.

- Ako govorimo o samim uslovima lečenja, to je veoma upitno kada govorimo o Haškom tribunalu. Dakle, mi ne govorimo ovde o nekoj specijalnoj bolnici, ali ne govorimo ovde o nekom mestu gde je sve bajno, sjajno i savršeno, već znajući kako naši generali prolaze po tim kazamatima širom sveta i kako se ophode prema njima - rekao je Obrknežev.

On je naveo da postoje informacije koje su domaće institucije dobijale o uslovima u kojima se nalaze srpski pritvorenici, a potom se osvrnuo i na pitanje obdukcije.

- Što se tiče samog Haškog tribunala i tog celog mehanizma, pre svega, obdukcija je tamo trebala da se radi. Holandske vlasti, koliko znam odbile su da rade samo obdukciju, tako da se tamo nije radila koliko sam upućen. Dakle, ona će se raditi ovde. Da li može neka supstanca ili bilo koji lek da, recimo, ispari iz tela ili tako dalje, da li se može naći u tragovima, ja to ne znam, dakle nisam forenzičar po tom pitanju. Ako se ja obratim u bolnici, dakle, to je i moja svojina da znam svoje sopstveno zdravlje, u kom stanju se nalazi. Da znam da su porodica i naše institucije tražile same te izveštaje lekarske.

03:21 Nebojša Obrknežev: Uslovi lečenja su veoma upitni u Haškom tribunalu Izvor: Kurir televizija

Pravi Srbi i Zapad gledaju drugačije na generala Mladića

Ocenio je da je za veliki deo srpskog naroda Mladić ostao simbol borbe.

- Mi govorimo o čoveku koji je neminovno srpski junak, i videli ste juče sam doček u Beogradu, dakle, i sam narod kako se okupio, i mi govorimo o jednom srpskom ratniku, jednom srpskom vojniku koji je branio sve Srbe zapadno od Drine. Ja razumem Zapad kako gleda na Ratka Mladića, ali razumem i sve prave Srbe kako gledaju na njega. I to su skroz dve različite, dijametralno suprotna razmišljanja.

On je oštro kritikovao Haški tribunal i način na koji su, prema njegovom mišljenju, vođeni pojedini procesi.

- Oni su pokušali u Hagu da ne izvlače pravdu, da ne dokazuju pravdu, nego da prekrajaju istoriju. Kako prekrajanje istorije? Prekrajanje istorije preko optužnica, lažnih optužnica, pazite, neutemeljenih.. 'Evo, ja kao laik, prateći suđenja, ja sam kao laik video da tu nešto ne štima, odnosno da mnogo tu logike nema' - rekao je, dodajući da mu je posebno ostao u sećanju deo jednog procesa u kojem je pomenut Kulin ban.

Sukob stavova o Mladiću

U razgovor se uključio i Aleksandar Ugrešić, koji je temu Ratka Mladića povezao sa širim političkim i istorijskim pitanjima.

- Rat za jugoslovensko nasleđe pokušava da se prikaže iz prizme u kojoj je Srbija za to kriva, Srbi su krivi i mi smo Srbi agresori. Ratko Mladić je čovek koji je definitivno srpski junak u očima velike većine Srba, a to su sada pokazali i ovaj doček, činjenica da je preminuo i reakcija velike većine naroda. Samo pogledajte Zvornik, gde se spontano okupilo, može se reći, pola grada. Ljudi iz Zvornika najbolje znaju sa čim su se tamo susreli i šta general Mladić za njih predstavlja. Dovoljno je pitati ljude iz Republike Srpske ko je Ratko Mladić i oni će vam to najbolje reć - rekao je Ugrešić.

Tokom razgovora Ugrešić je kritikovao deo opozicije i organizacija koje podržavaju studentske blokade, navodeći da su izostale njihove reakcije na smrt generala iako se, kako je istakao, oglašavaju o brojnim drugim društvenim i političkim temama.

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Sa druge strane ovoreći o reakcijama na društvenim mrežama, Oberknežev je osudio uvredljive poruke upućene preminulom generalu, posebno one u kojima su se, kako je naveo, pojavljivali ekstremni pozivi u vezi sa njegovim telom i sahranom.

- U danu kada je čovek preminuo pojavile su se takve uvrede. Neko je napisao da, nakon što bude sahranjen, treba da se vadi bagerom, da se ruka stavi na jedno mesto i da se raskomada telo. To je, zaista, kakva je to patologija mozga?

Ono čega su de dotakli Oberknežev i Grubešić bile su i su govorili o političkoj atmosferi pred izbore i odnosu vlasti prema nacionalnim pitanjima.

- Bitno je da imate kičmu. I bitno je da ste svoj na svome - rekao je odsečno Nebojša Oberknežev.

Ugrešić je ocenio da se predizborna aktivnost vlasti razlikuje od aktivnosti studentskog pokreta u blokadi.

-Vidimo da ta atmosfera potpuno drugačije izgleda kada je reč o vlasti i predsedniku Vučiću, kao i o načinu na koji trenutno vode kampanju i koliko su prisutni na terenu. Predsednik je gotovo svakodnevno među građanima, uprkos svim međunarodnim obavezama, i posećuje veliki broj opština širom Srbije, kako na severu, tako i na jugu zemlje - zaključio je Ugrešić.

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