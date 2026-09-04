"Pošto ne može da leči frustracije i brojne komplekse na Islandu Marta Kos se iživljava na Srbiji. Ne dolazi u Beograd jer joj se ne sviđa odnos Srba prema generalu Mladiću. General je još jednom zaštitio Srbe, ovaj put od dolaska Marte Kos, poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

- Ako je Mladić zločinac zašto smo od Putina 2015. tražili da zaustavi rezoluciju Velike Britanije po kojoj su Srbi genocidan narod i zašto smo se 2024. godine onako uporno borili u UN protiv rezolucije o Srebrenici? Marta Kos je pokazala da može da odredi ko su članovi Vlade Srbije, može da uspori i onako spore EU integracije, vidimo da može da uplaši Vladu Srbije toliko da joj niko ne odgovori ali ne može da natera Srbe da ne žale, da ne vole i da ne slave svog heroja.